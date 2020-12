DIVADLO2020: Kysucké Nové Mesto má až dva súbory mladých divadelníkov

Kysucké Nové Mesto 19. decembra (TASR) – Detských a mládežníckych stredoškolských divadelníkov v Kysuckom Novom Meste vedie dlhoročný režisér Pavol Zátek. Detský divadelný súbor (DDS) DIDERO (DIvadlo DEtských ROzprávok) pôsobí pod jeho vedením od roku 1986. Stredoškoláci, ktorí už nechceli navštevovať detský súbor, iniciovali v roku 1998 vytvorenie súboru pre mladých - Divadelný súbor (DS) Babylon.



Po príchode do Kysuckého Nového Mesta si Zátek ako učiteľ základnej školy našiel cestu do domu kultúry. "Pán Anton Šulík mi po ročnej spolupráci povedal, aby som sa venoval deťom a on bude nacvičovať s dospelákmi. Členmi súboru boli hlavne moji žiaci, ktorí si niekedy priviedli kamarátov z iných škôl. Nielen z nášho mesta, ale aj z iných obcí okresu," zaspomínal si.



"Som rád, že niektoré deti si nájdu cestu do divadla a objavia v ňom umelecké a etické hodnoty. Divadlo je od slova dívať sa, preto v ňom majú svoje opodstatnenie aj nové technológie. Bojím sa však, že vizuálna kvalita súčasných technológií porazí ľudskosť a človečenstvo ukryté v slove, geste, pohladení či v úprimnom úsmeve," podotkol režisér a vedúci divadelných súborov s tým, že každá generácia má svoje špecifiká, ktoré odrážajú dobu.



Divadlo považuje za vynikajúcu prípravu detí do života. "Divadlo vychádza z hry a tam, kde je hra, tam sú aj deti. Tvorivá hra prináša pre dieťa rôzne role, v ktorých spoznáva iných ľudí a najmä seba. Dieťa tvorí, improvizuje, snaží sa vcítiť do viacerých postáv, vytvára konflikty, rieši problémy... A navyše, veľmi ho to baví. Pretože ono je hlavný hrdina, ktorý to všetko ovplyvňuje, riadi a má radosť aj z toho, že to môže robiť s ostatnými a pre ostatných," vysvetlil.



DDS DIDERO tvoria deti od sedem do 15 rokov. "Autorské hry súboru nadväzujú na detské príbehy o kamarátstve, láske, o dobre i zle, o fantázii a snoch. Úspešnými hrami sa stali Ach, tá Dana!, Bohatstvo v starom dome, Smetisko, Črepiny, Nebo, peklo mám, Kuboviny, Nové šaty, Funny time! či Obrázky z múzea, Motýlie krídla, Súľovská povesť, Zachráňme strašidlá a Zo života hmyzu. Súbor sa zúčastnil na mnohých celoštátnych (Zlatá priadka, Scénická žatva) a medzinárodných prehliadkach či súťažiach doma i v zahraničí (Česká republika, Poľsko, Srbsko a Francúzsko)," uviedol Zátek.



DS Babylon vznikol v roku 1998. "Nezáväzné stretnutia vyústili do prvotiny Dievčatko so zápalkami, ktorú prezentovali počas Vianoc na námestí. Námestie im učarovalo, preto každý rok vytvárajú v Kysuckom Novom Meste vianočné predstavenie Živý Betlehem. Netradičné divadelné priestory súbor obľubuje, preto aj najúspešnejšia hra Rómeo, Júlia a láska mala premiéru na nádvorí Kaštieľa v Radoli. Medzi ďalšie úspešné hry patria Tracyho tiger, Hriešna sedma, Skrotenie zlej ženy, Počkajte, ja Vám ukážem alebo Prekazená voľba, Jánošík a Podáva sa blbec. Súbor sa zúčastnil na viacerých celoštátnych súťažiach na Slovensku, ale i v zahraničí (Srbsko a Francúzsko)," dodal dlhoročný režisér a vedúci mladých divadelníkov.