Diviačice s mladými môžu byť pre voľne pustené psy rizikom

Bratislava 11. marca (TASR) - Diviačice s mladými môžu byť pre voľne pustené psy obrovským rizikom. Bratislavskí mestskí policajti sa stretávajú v mestských lesoch s voľne pustenými psami, aj keď je na lesných pozemkoch ich voľný pohyb zakázaný. TASR o tom informovala hovorkyňa Mestskej polície (MsP) hlavného mesta SR Bratislavy Barbora Krajčovičová.



"Nezabúdajte, že aj slušný a socializovaný pes môže ublížiť. Neraz sme boli svedkom situácie, keď psa premohol inštinkt a nečakane sa rozbehol za zverou, ktorú uhnal, spôsobil jej zranenie alebo ju dokonca usmrtil," priblížila Krajčovičová.



V období jari sú najzraniteľnejšími gravidné samice či matky s mláďatami. Pre domáceho miláčika môže byť osudným stret s diviakom. "Ak ho budete mať na vôdzke, vyhnete sa riziku, že by mu vystrašená alebo vyprovokovaná diviačia zver mohla ublížiť," skonštatovala mestská polícia.



Poukazuje, že pes uvoľnený z vôdzky môže napríklad udrieť človeka náhubkom či zvaliť ho na zem. Najnebezpečnejšími sú kolízie psov s deťmi, bežcami či cyklistami. Pes môže tiež vbehnúť pod kolesá auta.



Psy možno bez vôdzky vypustiť v Bratislave v Starom Meste na Palárikovej a Poľnej ulici, na Dostojevského rade, v Landererovom park a parku Belopotockého. V Petržalke je to na Vyšehradskej, Wolkrovej a Holíčskej ulici, v Lamači na Bakošovej ulici, medzi ulicami Podháj a Studenohorská a v blízkosti Heyrovského ulice.



Vo Vrakuni môže pes pobehovať navoľno vo vnútrobloku medzi bytovými domami na Bučinovej, Vŕbovej, Jedľovej a Poľnohospodárskej ulici. V Karlovej Vsi je to v spodnej časti Parku Kaskády, ktorý je ohraničený ulicou Hany Meličkovej a Kresánkovou ulicou.



Voľný pohyb psov je povolený aj v Podunajských Biskupiciach medzi Vrakunskou a Lotyšskou ulicou, ako aj na plochách označených príslušnou tabuľkou na Dvojkrížnej či Estónskej ulici. V Ružinove ide o ulice Astronomická, Syslia, Drieňová alebo Tomášikova, v Novom Meste to je oblasť Hálkovej a Brezovskej ulice, Pionierskej ulice a lokalita Jeséniovej ulice.



V Rači môže byť pes bez vôdzky na Černockého ulici a v Dúbravke na Dražickej ulici. V Devínskej Novej Vsi to je povolené na sídlisku Podhorské na ulici J. Smreka a sídlisku Kostolné pri veľkom parkovisku na ulici J. Poničana.