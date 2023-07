Diviakov do bratislavskej Rače lákajú aj smetné nádoby

Bratislava 17. júla (TASR) - Diviakov do bratislavskej Rače lákajú najmä smetné nádoby na uliciach a ľahko dostupná potrava. Konštatuje to mestská časť, ktorá zároveň pripomína rady, ako správne nakladať s odpadom. Informuje o tom na svojom webe. V posledných dňoch boli diviaky videné na Novohorskej a Alstrovej ulici či na Barónke.



"Treba preto dbať na zabezpečenie nádob na odpad, nenechávať ich na ulici," zdôrazňuje samospráva s tým, že biologický odpad sa nemá voľne vhadzovať do kontajnerov. Treba ho dať do vrecka, ktoré aspoň čiastočne eliminuje vlhkosť a biologické procesy a následný zápach, ktorý láka diviaky.



Mestská časť neodporúča ani dať sa s diviakmi do konfliktu. "Predovšetkým s matkou, ktorá bude mladé brániť a nemusí to dopadnúť najlepšie," podotýka samospráva. Na obozretnosť vyzýva aj v noci, keďže najmä vtedy sú diviaky aktívne. Pri obave o bezpečnosť je potrebné volať mestskú políciu na telefónnom čísle 159.



Mestská časť podľa jej vyjadrení už nahlásila výskyt diviakov na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu. Vedia o nich aj poľovníci. Tí však diviaky v zastavanom území strieľať nemôžu. Rovnako tak nemôžu odstreliť matku, keď má mladé, v tomto období ani v lese.



Rača nie je jedinou mestskou časťou, v ktorej sa objavili diviaky. Problémom bývajú aj v Novom Meste, v minulosti sa objavili napríklad aj v Karlovej Vsi, na električkovej trati na nábreží, na Kapucínskej ulici či pred Novým SND.



Počas minulej poľovnej sezóny, teda od 1. marca 2022 do 28. februára 2023, odlovili na území Mestských lesov v Bratislave 457 diviakov. Je to dvakrát viac ako v sezóne 2021. Do špeciálnych klietok v kritických lokalitách na území hlavného mesta zároveň odchytili 50 najproblémovejších diviakov.



V lesoch okolo Bratislavy majú množstvo potravy a žiadneho prirodzeného nepriateľa. Lákadlom sú tiež opustené ovocné záhrady, vinohrady či odpadkové nádoby, čím sa diviaky dostávajú aj do intravilánu mesta a strácajú pritom plachosť.