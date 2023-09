DIVIAKY NA SÍDLISKU: Výskyt diviačej zveri evidujú aj v Karlovej Vsi

Bratislava 8. septembra (TASR) - Zvýšený výskyt diviačej zveri evidujú aj v bratislavskej Karlovej Vsi. Najčastejšie ich hlásia z lokalít ako Líčšie údolie, Nad lúčkami, Karloveská či Fadruzsova ulica. Informuje o tom na sociálnej sieti mestská časť.



Samospráva cituje riaditeľa Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava - mesto Miloša Mašleja, podľa ktorého s končiacim sa letom dostávajú omnoho viac podnetov na pohyb diviakov v intraviláne hlavného mesta, a taktiež na území Karlovej Vsi.



Na ich výskyt v uplynulých dňoch upozornila aj bratislavská mestská časť Vajnory. Išlo najmä o okolie Jurskej cesty (ulica Na doline) a priľahlé kukuričné a slnečnicové polia. V lokalite zaznamenali približne 40 diviakov vrátane samíc s mláďatami.



Bratislava dlhodobo rieši problém s diviakmi. Ak ľudia zbadajú diviaky v obývanom území, mali by kontaktovať mestskú políciu na čísle 159. K diviakom sa netreba zbytočne približovať, ľudia by ich nemali kŕmiť, fotografovať, natáčať z tesnej blízkosti alebo provokovať hádzaním kameňov či iných predmetov. Obozretnosť sa týka aj psičkárov, svojich psov by mali mať na vôdzke.