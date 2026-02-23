< sekcia Regióny
Diviaky nad Nitricou plánujú postaviť komplex troch bytových domov
Obec plánuje zabezpečiť novostavbu troch bytových domov, každý bude mať 18 bytových jednotiek, spevnené plochy, chodníky a príslušné rozvody inžinierskych sietí.
Autor TASR
Diviaky nad Nitricou 23. februára (TASR) - Samospráva Diviak nad Nitricou (okres Prievidza) chce rozšíriť možnosti nájomného bývania v obci. Vybudovať plánuje komplex troch bytových domov, cez verejnú súťaž vybrala dodávateľa projektu a výstavby. Investíciu vo výške viac ako 5,6 milióna eur bude financovať z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).
Obec plánuje zabezpečiť novostavbu troch bytových domov, každý bude mať 18 bytových jednotiek, spevnené plochy, chodníky a príslušné rozvody inžinierskych sietí. „Bytové domy budú riešené ako trojpodlažné objekty bez podpivničenia, so sedlovou strechou. Každý objekt bude predstavovať samostatný obytný celok, s vlastným spoločným vstupom a so samostatným technicko-prevádzkovým napojením,“ priblížila obec.
Navrhované bytové domy plánuje samospráva umiestniť v existujúcej zástavbe medzi objektmi bývania, miestnymi komunikáciami a priľahlou občianskou vybavenosťou v súlade s priestorovými regulatívmi obce.
Vybraný zhotoviteľ zabezpečí i projektanta pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný zámer, projekt stavby, vykonávací projekt a príslušný inžiniering k jednotlivým stupňom dokumentácie.
Kritériami pre výber víťaza súťaže bola v pomere 70:30 celková cena a lehota vypracovania projektovej dokumentácie so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia s lehotou výstavby.
Dodávateľom diela bude na základe výsledku verejnej súťaže skupina dodávateľov pod vedením spoločnosti Strojstav so sídlom v Bratislave. Náklady na zabezpečenie investície predstavujú v zmysle zmluvy o dielo 5.623.261,34 eura.
Obec plánuje zabezpečiť novostavbu troch bytových domov, každý bude mať 18 bytových jednotiek, spevnené plochy, chodníky a príslušné rozvody inžinierskych sietí. „Bytové domy budú riešené ako trojpodlažné objekty bez podpivničenia, so sedlovou strechou. Každý objekt bude predstavovať samostatný obytný celok, s vlastným spoločným vstupom a so samostatným technicko-prevádzkovým napojením,“ priblížila obec.
Navrhované bytové domy plánuje samospráva umiestniť v existujúcej zástavbe medzi objektmi bývania, miestnymi komunikáciami a priľahlou občianskou vybavenosťou v súlade s priestorovými regulatívmi obce.
Vybraný zhotoviteľ zabezpečí i projektanta pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný zámer, projekt stavby, vykonávací projekt a príslušný inžiniering k jednotlivým stupňom dokumentácie.
Kritériami pre výber víťaza súťaže bola v pomere 70:30 celková cena a lehota vypracovania projektovej dokumentácie so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia s lehotou výstavby.
Dodávateľom diela bude na základe výsledku verejnej súťaže skupina dodávateľov pod vedením spoločnosti Strojstav so sídlom v Bratislave. Náklady na zabezpečenie investície predstavujú v zmysle zmluvy o dielo 5.623.261,34 eura.