Diviaky nad Nitricou plánujú postaviť komplex troch bytových domov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Obec plánuje zabezpečiť novostavbu troch bytových domov, každý bude mať 18 bytových jednotiek, spevnené plochy, chodníky a príslušné rozvody inžinierskych sietí.

Autor TASR
Diviaky nad Nitricou 23. februára (TASR) - Samospráva Diviak nad Nitricou (okres Prievidza) chce rozšíriť možnosti nájomného bývania v obci. Vybudovať plánuje komplex troch bytových domov, cez verejnú súťaž vybrala dodávateľa projektu a výstavby. Investíciu vo výške viac ako 5,6 milióna eur bude financovať z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

Obec plánuje zabezpečiť novostavbu troch bytových domov, každý bude mať 18 bytových jednotiek, spevnené plochy, chodníky a príslušné rozvody inžinierskych sietí. „Bytové domy budú riešené ako trojpodlažné objekty bez podpivničenia, so sedlovou strechou. Každý objekt bude predstavovať samostatný obytný celok, s vlastným spoločným vstupom a so samostatným technicko-prevádzkovým napojením,“ priblížila obec.

Navrhované bytové domy plánuje samospráva umiestniť v existujúcej zástavbe medzi objektmi bývania, miestnymi komunikáciami a priľahlou občianskou vybavenosťou v súlade s priestorovými regulatívmi obce.

Vybraný zhotoviteľ zabezpečí i projektanta pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný zámer, projekt stavby, vykonávací projekt a príslušný inžiniering k jednotlivým stupňom dokumentácie.

Kritériami pre výber víťaza súťaže bola v pomere 70:30 celková cena a lehota vypracovania projektovej dokumentácie so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia s lehotou výstavby.

Dodávateľom diela bude na základe výsledku verejnej súťaže skupina dodávateľov pod vedením spoločnosti Strojstav so sídlom v Bratislave. Náklady na zabezpečenie investície predstavujú v zmysle zmluvy o dielo 5.623.261,34 eura.
