V divínskej hradnej jaskyni niekto poškodil výzdobu

Divín 8. októbra (TASR) – V Divínskej hradnej jaskyni v obci Divín v lučeneckom okrese niekto poškodil krasovú výzdobu, prípadom sa zaoberá aj polícia. Pre TASR to uviedol starosta obce Pavel Drugda.



„V sobotu tam oblastná organizácia jaskyniarov mala akciu, počas ktorej zaznamenali poškodenie jaskynných priestorov,“ uviedol starosta. Ako dodal, Divínska hradná jaskyňa nie je verejnosti prístupná a od jej objavenia v nej jaskyniari stále vykonávajú výskum.



„Už niekoľko rokov je vypracovaný projekt na uzáveru vstupu do tejto hradnej jaskyne, no stále sa to odkladalo,“ poznamenal starosta. Podľa jeho informácií by však vstup do jaskyne mal byť zabezpečený v najbližšom období.



Poškodenie jaskynnej výzdoby pre TASR potvrdil aj Vladimír Papáč zo Slovenskej správy jaskýň, podľa ktorého patrí jaskyňa pod hradom Divín k ťažšie prístupným lokalitám. „Treba v nej zabezpečenie vertikálneho stupňa. Určite je potrebné vybavenie, aby sa tam človek dostal,“ povedal Papáč.



Divínsku hradnú jaskyňu objavil a pomenoval v roku 2012 František Radinger z Oblastnej speleologickej skupiny Rimavská Sobota. Jaskyňa sa začína kruhovou predsieňou s priemerom približne tri metre, z ktorej vedú dve vetvy. S doposiaľ objavenou dĺžkou viac ako 105 metrov je najdlhšou známou jaskyňou v Novohrade. Poškodením krasovej výzdoby v jej priestoroch sa zaoberá aj polícia.



„V tomto prípade bolo vyšetrovateľom začaté trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenia a poškodenia životného prostredia a prípad je v štádiu vyšetrovania,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.