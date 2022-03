V Divíne začínajú s rekonštrukciou škôlky, triedy dočasne premiestnili

Na snímke zo 16. marca 2022 materská škola v obci Divín. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Divín 20. marca (TASR) – V obci Divín v okrese Lučenec sa už čoskoro začnú stavebné práce na rekonštrukcii a rozšírení kapacity materskej školy (MŠ). Projekt sa bude realizovať do leta 2023, triedy tak boli dočasne premiestnené do susednej základnej školy i priestorov kultúrneho domu. Pre TASR to uviedol projektový manažér obce a poslanec obecného zastupiteľstva Ján Sivok.MŠ v Divíne tvoria dve samostatné budovy, učebňový pavilón s dvoma triedami a hygienickými zariadeniami a hospodársky pavilón s jedálňou a skladmi. Z dôvodu nedostatočných kapacít MŠ v ňom bola doposiaľ vytvorená i jedna dočasná trieda s poldennou prevádzkou a kapacitou desať detí. O potrebe rozšírenia kapacity MŠ v Divíne uvažovali už niekoľko rokov, problémové bolo najmä povinné predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti od septembra 2021." vysvetlil Sivok s tým, že niekoľko detí z Divína preto navštevuje i škôlku v susednej obci Ružiná.V rámci projektu rekonštrukcie MŠ bude v hospodárskom pavilóne vybudovaná nadstavba, v ktorej vznikne jedna nová trieda, spálňa, spoločenská miestnosť i hygienické zariadenia. V učebňovom pavilóne zas pribudne nová strecha či vonkajšie schodisko. Obe budovy budú i zateplené, realizáciou projektu sa celková kapacita MŠ zvýši z aktuálnych 65 o 21 detí." dodal Sivok.Celkový rozpočet projektu rekonštrukcie MŠ predstavuje takmer 330.000 eur, samospráva naň získala dotáciu z európskych zdrojov. Stavebné práce by mali trvať približne 18 mesiacov, realizovať ich bude lučenecká firma Construo. Obec už stavenisko odovzdala zhotoviteľovi, práce by sa tak mali začať v najbližšom období." uzavrel Sivok.