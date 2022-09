Divínsky Boyard sa po troch rokoch vracia s trasou s 15 disciplínami

Divín 13. septembra (TASR) – Do obce Divín v okrese Lučenec sa v stredu (14. 9.) po troch rokoch vynútenej prestávky v dôsledku pandémie nového koronavírusu vracia finále súťaže medzi základnými školami (ZŠ) s názvom Divínsky Boyard. Na žiakov tu bude čakať boyardová trasa s 15 športovými disciplínami i viaceré sprievodné aktivity. Pre TASR to za organizátorov podujatia uviedol Ján Sivok.



Semifinálové kolá v poradí šiesteho ročníka súťaže Divínsky Boyard sa uskutočnili koncom júna, zúčastnilo sa na nich rekordných 14 ZŠ s takmer 300 deťmi. Do finále súťaže postúpilo 120 žiakov zo škôl v Kriváni, Hriňovej, Haliči, Lučenci i domáci žiaci zo ZŠ v Divíne.



"Vo finále máme pre nich pripravenú zaujímavú, rozšírenú boyardovú trasu s 15 športovými disciplínami, novými preliezkami, adrenalínovými prekážkami a netradičnými pohybovými aktivitami. Vo finále súťaže nebude chýbať ani pre Divínsky Boyard typický adrenalínový park pod Veľkým vrchom a boyardová trasa rozšírená o zdolanie tohto geograficky najvyššieho bodu v blízkosti centra obce Divín," priblížil Sivok.



V Divíne na návštevníkov v rámci podujatia čakajú i viaceré sprievodné aktivity v priestoroch nádvoria Zichyho kaštieľa a v jeho okolí. Pripravené sú tvorivé a vedecké dielne či statické ukážky technického a materiálneho vybavenia hasičov, polície a zdravotníckych záchranárov a tiež ukážky ich zásahov v teréne. Popoludní sa uskutoční i kultúrny program spolu s vyhodnotením súťaže.