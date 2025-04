Dizajnéri z TUZVO budú opäť vystavovať na Milano Design Week

Zvolen 2. apríla (TASR) - Dizajnéri z Katedry dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej Univerzity vo Zvolene (TUZVO) budú už druhý rok po sebe vystavovať svoje kreatívne projekty na Milano Design Week, ktorý sa uskutoční od 7. do 13. apríla. Hovorca TUZVO Ján Lichý TASR informoval, že projekty budú po veľkom minuloročnom úspechu vystavované v BASE Milano a v rámci Isola Design Festival 2025.



„Spojenie dizajnu, umenia a vedy v podobe experimentálneho biomimetického objektu s názvom Like a tree in the wind - to je leitmotív výstavy ďalšej etapy projektu BioWdesign v BASE Milano na Milano Design Week 2025,“ priblížil Lichý s tým, že projekt prináša jedinečné pohľady na prepájanie bioinšpirácie s dizajnom a vedou.



Výskum zvolenských dizajnérov sa zaoberá konceptom napodobňovania prírodných charakteristík, vlastností a štruktúr, ktoré sa prirodzene vyskytujú v dreve a živých stromoch do formy biomimetických modelov aplikovateľných v dizajne.



„Vystavovaný objekt, ktorého autormi sú Marián Ihring a Zuzana Tončíková, predstavuje dizajn na rozhraní biomimetického stromu a inovatívneho kancelárskeho prvku. Inšpirovaný idiomom 'ako strom vo vetre' zosobňuje princípy flexibility, prispôsobivosti a vzájomnej prepojenosti,“ priblížil Lichý.



Kurátorsky projekt Ako strom vo vetre zastrešili Elena Farkašová a René Baďura. „Naším cieľom je upriamiť pozornosť na dizajn inšpirovaný prírodou a prispieť k formovaniu nového konceptu estetiky udržateľných produktov pre 21. storočie,“ uviedla v tejto súvislosti vedúca projektu Zuzana Tončíková.



Výstava BioWdesign ponúkne podľa Lichého návštevníkom jedinečnú príležitosť vidieť dizajn inšpirovaný dokonalosťou prírody a získať pohľad na budúcnosť pracovných priestorov. Mimoriadnu pozornosť vzbudzuje podľa jeho slov aj ďalšie sprievodné podujatie, ktorým je Isola Design Festival 2025.



Jednou z dizajnérok, ktorá na ňom predstaví svoju tvorbu, je aj mladá úspešná dizajnérka z TUZVO Lucia Kružlicová. Tá predstaví svoj dizajnérsky projekt emotionaLAB, ktorý sa zameriava na udržateľnosť a emocionálnu odozvu na dizajn a v rámci neho produkt Butterfly, inovatívne riešenie sedenia vyrobeného z recyklovaného plastu.