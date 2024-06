DJ Shadow vystúpi v Bratislave 26. júna, predstaví aj svoj nový album

Bratislava 17. júna (TASR) - Po 14 rokoch vystúpi na klubovom koncerte v Bratislave americký DJ, hudobný producent a skladateľ Joshua Paul Davis vystupujúci pod umeleckým menom DJ Shadow. Na Slovensku predstaví svoj nový album Action Adventure. V bratislavskom Majestic Music Clube zahrá v stredu 26. júna aj výber zo svojej 30-ročnej kariéry. Na jeho vystúpenie sa podľa organizátorov tešia nielen fanúšikovia, ale aj domáci DJi a producenti.



Dodávajú, že pochopiť myslenie DJ Shadowa znamená vrátiť sa do čias jeho dospievania. "Keď sa ako malý chlapec dostal k nahrávkam Grandmaster Flash či Public Enemy. Okrem hiphopu ho očarili komiksy, zbieranie bejzbalových kartičiek, malých platní a počúvanie rádia. Tieto záľuby a spomienky pretavil do siedmeho štúdiového albumu Action Adventure," uvádza spoločnosť Music Press Production k hudobnej novinke, ktorú DJ Shadow vytvoril bez akýchkoľvek spolupracovníkov. "Je to moja výpoveď o hudbe, o mojom vzťahu k nej a o mojom živote zberateľa a kurátora. Neodmysliteľne k nemu patria platne a kazety," potvrdzuje DJ Shadow.



Rodák zo San Francisca vzdáva poctu svojim vzorom a hrdinom z minulosti a hľadá nové spôsoby, ako osloviť aj ďalšie generácie. Výsledkom týchto snáh je album Action Adventure. "Vstupujem do štvrtej dekády a pýtam sa sám seba, či to, čo robím, ma naozaj vystihuje. Viem, že nechcem robiť beaty len pre nejakého potenciálneho speváka, ktorého som nikdy nestretol a ktorý nemusí zdieľať moju víziu," vysvetľuje DJ Shadow. Jeho ambíciou bolo, aby táto nahrávka stála alebo padala len na jeho vlastnej tvorbe. "Nemyslím na niečie hudobné túžby, len na moje vlastné predstavy, ako to mám urobiť," uzavrel.