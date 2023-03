D.Koller: Koncert Lucie v opeře sme chceli urobiť s veľkým orchestrom

Bratislava 12. marca (TASR) - Zaplnená aréna bratislavského zimného štadióna Ondreja Nepelu bola v sobotu (11. 3.) večer miestom veľkolepého projektu Lucie v opeře 2023 tejto legendárnej českej kapely. Diváci boli nadšení, kapelu aj Filharmóniu Hradec Králové odmenili na záver mohutným aplauzom. Možno sa medzi nimi našli aj takí, ktorí si pamätali koncert Lucie v opeře z roku 2002.



Po 20 rokoch sa kapela k tomuto projektu vrátila. "Hovorili sme si, že by sme to mohli urobiť znova a s celým orchestrom, pretože toto sme nikdy neurobili. Dirigent Kryštof Marek nám napísal veľa aranžmánov do Karlínskeho divadla, kde sa hral niekoľko rokov náš muzikál Větší než malé množství lásky. Poprosili sme ho, či by to nechcel s nami urobiť vo veľkom. Sme tu, máme piaty koncert a tešíme sa z toho, dnes to tu končí. Plánovali sme to už v roku 2019 s tým, že to urobíme v roku 2020 alebo 2021. Posunulo sa to dvakrát, vlastne sme mali dosť času vypočuť si aranžmány. Aj zbory robilo niekoľko aranžérov. Hrá sa to na tie prvé formy, ktoré boli na platniach, pretože sme medzitým tie piesne trocha prerobili na koncertné podoby. Tak sme sa museli vrátiť trocha späť. Som rád, že sme to dokázali," uviedol pre TASR David Koller.



Orchester aj kapelu riadi dirigent. Ten však stojí za kapelou a muzikanti na neho nevidia. Ako si s tým poradia? "Keď sú tam nejaké dôležité veci, tak on chodí pred nás a diriguje aj nás. Keď je stoptime, ozve sa tam kúsok Predanej nevesty, čo je trocha hudobne zábavné. S dirigentom Kryštofom sa dobre poznáme a máme ho radi. V roku 2002 som mal na bubnoch spätné zrkadielka, aby som videl na dirigenta, teraz ich nemusím mať," dodal Koller.



Bratislavčania boli 11. marca prvými v tomto roku, ktorí videli a počuli túto šou. Kapela sa k nej vráti až v závere toho roka, keď odohrá koncerty v Českých Budějoviciach (28. 11.), Brne (1. 12.) a v Prahe (7. 12.).