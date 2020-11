Primátor D. Kubína: Počet pozitívnych prípadov rapídne klesol

Dolný Kubín 8. novembra (TASR) – Odberné miesta na nový koronavírus v meste Dolný Kubín navštívilo počas soboty (7. 11.) viac ako 7000 ľudí. Za každý z troch týždňov testovania sa počet pozitívnych prípadov znížil o viac ako polovicu. Pre TASR to uviedol dolnokubínsky primátor Ján Prílepok s tým, že napríklad v sobotu malo pozitívny test na nový koronavírus menej ako 0,6 percenta ľudí.



"Celý víkend sa niesol v pokojnom duchu. Rady pred jednotlivými odbernými miestami neboli takmer žiadne, pôsobilo to dojmom, že účasť bude oveľa nižšia, no konečné číslo nás potešilo. Odberné tímy sú už zohraté, práca im išla veľmi rýchlo," priblížil primátor.



V 45 okresoch v nedeľu pokračuje plošné testovanie na nový koronavírus. Ide o tzv. červené okresy, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v minulotýždňovom prvom kole testovania hranicu 0,7 percenta.