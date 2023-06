D.Kubín upozorňuje na dopravné obmedzenia pre rekonštrukciu križovatky

Dolný Kubín 21. júna (TASR) – V Dolnom Kubíne čakajú motoristov i chodcov od štvrtka (22. 6.) dopravné obmedzenia v súvislosti s rekonštrukciou križovatky pri nákupnej pasáži na ulici Aleja slobody. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora mesta.



Doplnil, že vzhľadom na úplné uzavretie križovatky vrátane železničného priecestia bolo potrebné urobiť v meste zmenu dopravno-organizačných značení. Tie by mali trvať niekoľko mesiacov.



Dôvodom uzávery sú podľa primátora Jána Prílepka logisticky náročné a nadväzujúce stavebné práce, ktoré neumožňovali čiastočné sprejazdnenie tohto úseku. "Preto aj začiatok prác je naplánovaný v týchto dňoch a na letné prázdniny, aby sa minimalizovali negatívne dosahy dopravných obmedzení. Dokončením rekonštrukcie križovatky sa však vyriešia dopravné problémy v tomto úseku a križovatka bude bezpečnejšia najmä pre chodcov," povedal.



Podotkol, že aj pri tejto etape je krátka časová rezerva, aby sa zabezpečila pripravenosť rekonštrukcie na finálnu časť počas úplnej vlakovej výluky. Tá je plánovaná maximálne na niekoľko dní v druhej polovici augusta. "Najzložitejšou časťou celej investičnej akcie bude rekonštrukcia samotného železničného prejazdu počas úplnej výluky. Všetky etapy, ktoré tomu predchádzajú, musia byť do toho termínu ukončené," uviedol Prílepok.



Upozornil, že v súvislosti s úplným uzavretím križovatky na ulici Aleja Slobody vrátane železničného priecestia bude doprava presmerovaná cez ulicu ČSA na Ulicu M. R. Štefánika alebo cez obchodnú zónu ku kruhovému objazdu. Chodci budú mať cez železničné priecestie prechod zakázaný. "Motoristi, ktorí pôjdu zo sídliska Brezovec do centra mesta alebo opačne, budú musieť prejsť cez obchodnú zónu, prípadne okolo gymnázia," dodal primátor.