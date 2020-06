Celkový dlh mesta Prievidza v porovnaní s vlaňajším rokom narástol

Prievidza 8. júna (TASR) - Celkový dlh mesta Prievidza predstavoval k 31. decembru minulého roka 11.618.097,32 eura. V porovnaní s rovnakým obdobím ku koncu roka 2018 narástol o viac ako 3,16 milióna eur. Priemerný dlh na jedného obyvateľa pri 45.738 Prievidžanoch predstavoval sumu 254,01 eura. Vyplýva to záverečného účtu mesta za rok 2019, ktorý na svojom rokovaní v pondelok schválili mestskí poslanci.



"Celková zadlženosť mesta bola k 31. decembru 2019 približne 11,6 milióna eur, čo je približne 37,58 percenta voči bežným príjmom predchádzajúceho roka, pričom hranica je 60 percent," načrtol vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Prievidzi Marián Bielický.



Úverová zadlženosť sa oproti koncu roka 2018 podľa neho zvýšila o necelých desať percent. "Je to z toho dôvodu, že v minulom roku sa pomerne veľa investovalo. Investičné akcie, ako i úvery, ktoré sa brali v minulom roku, boli vlani ukončené a boli aj čerpané finančné prostriedky," ozrejmil.



Investičný dlh mesta je aj v tomto období, ako vyčíslil Bielický, približne 25 miliónov eur a tento mesto "tlačí" pred sebou. "V predchádzajúcich rokoch sa investovalo nepomerne menej a teraz boli najvýhodnejšie úverové podmienky. Jednoznačne nám aj zo zákona vyplýva, aby sme svoj majetok zveľaďovali, rozširovali a zhodnocovali," podotkol.



Priemerný dlh na obyvateľa rovnako stúpol, na zvýšení sa podľa vedúceho ekonomického odboru podpísal i pokles počtu obyvateľov.



Mesto ku koncu minulého roka neevidovalo záväzky po lehote splatnosti, jeho záväzky dosiahli k tomuto dátumu 16.959.079,12 eura.



K 31. decembru minulého roka evidovala radnica pohľadávky vo výške 3.307.616 eur, čo je v porovnaní s rokom 2018 pokles o 53.908 eur. Na celkovej sume sa najviac podieľali pohľadávky na daniach a poplatkoch, ktoré predstavovali viac ako 2,16 milióna eur.



Samospráva uzatvorila hospodárenie v minulom roku s prebytkom vo výške 1.737.968,12 eura. Celkové príjmy mesta k 31. decembru minulého roka predstavovali 44.206.400,34 eura, celkové výdavky 42.468.432,22 eura.



Po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a prostriedkov podľa osobitného predpisu použije samospráva na tvorbu rezervného fondu mesta 1.344.341,25 eura.



Prievidzskí mestskí poslanci budú mať o polovicu nižšie odmeny

Prievidzskí mestskí poslanci budú mať do konca roka za svoju prácu o polovicu nižšie odmeny. Návrh radnice reaguje najmä na pokles podielových daní súvisiaci s pandémiou nového koronavírusu. Na svojom rokovaní v pondelok ho schválili tamojší mestskí poslanci.



Nižšie odmeny budú poberať mestskí poslanci od 1. júna do 31. decembra tohto roka, a to s výnimkou tých, ktorí vykonávajú občianske obrady. Výška financií, ktorú by samospráva mala opatrením ušetriť, bude závisieť od počtu zasadnutí zastupiteľstiev, mestskej rady či komisií. "Pokiaľ by zasadnutia boli v takom rozsahu ako v minulých rokoch, tak sme vypočítali úsporu 16.000 eur," vyčíslila Lenka Pánisová z Mestského úradu v Prievidzi.



Zníženie odmien o polovicu kritizovali viacerí poslanci klubu demokratickej opozície, podľa ktorých názoru by mala samospráva šetriť inde. "V tejto súčasnej situácii sme boli za, ale náš názor bol, že je to kozmetické riešenie. Mesto získa 4000 eur ročne, čo je smiešne. My sme navrhovali, aby sme znížili počet konateľov, viceprimátorov a takisto sobášiacich, lebo toto znižovanie sa netýka tých, čo sobášia a majú 600 eur príplatok za ošatenie," argumentoval Miroslav Žiak z klubu. Zníženie poslaneckých odmien podľa neho celkový stav nerieši. "Zamestnanci išli s platmi dole na 80 percent, aj viceprimátori si ich znížili, ale čo z toho, keď majú aj iné funkcie v meste," podotkol.



"Keď sme obsadzovali dve funkcie zástupcov, hovorili sme o tom, že pre nich dvoch sa rozdeľuje jeden plat, čo stále platí. To znamená, že dvaja ľudia robia za plat jedného. Považujem to len za účelové útoky a populizmus zo strany pána poslanca Žiaka," komentovala primátorka Katarína Macháčková.



Nižšie platy okrem viceprimátorov poberajú od apríla i konatelia mestských spoločností. "Konatelia mestských spoločností si znížili mzdy v rozsahu od 20 do 40 percent. Pri ostatných zamestnancoch prišlo k zníženiu od mája," vysvetlila.



So znížením odmien nesúhlasili všetci poslanci. "Ja som bola proti, pretože si myslím, že práca poslanca nespočíva len v účasti na komisiách, mestskej rade, výboroch volebných obvodov, za ktoré odmena prináleží, ale je to aj práca v teréne. Myslím si, že fyzická práca alebo kontakt s obyvateľmi a práca pre nich má oveľa vyššiu hodnotu," ozrejmila Kvetoslava Ďurčová.



Suma podľa nej nie je taká vysoká, aby to bolo zásadné pre každého jedného poslanca, ktorý pracuje v teréne. "Aspoň v mojom prípade je to tak, že výška odmeny už je minutá mesiac alebo dva dopredu, pretože vždy ju dávam na nejaké účely pre obyvateľov. Či už sú to brigády, alebo akcie. Nie je to závratná suma, o ktorú by malo význam sa doťahovať," doplnila.



Poslanec Richard Takáč navrhol na rokovaní znížiť odmeny poslancov o 100 percent, to jeho kolegovia neschválili.



Mestskí poslanci dostávajú za hodinu rokovania zastupiteľstva 20 eur, rovnakú sumu dostávajú i členovia mestskej rady za rokovania rady či za prácu na rokovaniach komisií. Hrubá mzda viceprimátora Ľuboša Jelačiča predstavuje po znížení 1200 eur, a to v rámci financií, ktoré dostáva ako vedúci strediska pietnych služieb.