Dlh Partizánskeho ku koncu minulého roka predstavoval 4,3 milióna eur

Partizánske 25. apríla (TASR) - Celkový dlh mesta Partizánske ku koncu minulého roka predstavoval sumu 4.300.662,29 eura. Celková úverová zadlženosť tak bola na úrovni 22,52 percenta. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2022, ktorý na svojom rokovaní v utorok schválili mestskí poslanci.



Samospráva v minulom roku splácala trojicu úverov, do dlhu má započítanú i návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií SR. Celková zadlženosť mesta medziročne vzrástla o 2.449.622 eur, a to z dôvodu prijatia nového úveru a priebežného splácania už prijatých úverov.



Mesto finančný prebytok použije na vykrytie schodku rozpočtového hospodárenia vo výške 3.133.935,58 eura a zostatok vo výške 1.326.998,52 eura na tvorbu rezervného fondu.



Hospodárenie mesta v minulom roku ovplyvnila vojna na Ukrajine, energetická kríza i komplikácie s obstaraním elektrickej energie, len náklady na verejné osvetlenie mestu stúpli z plánovaných 140.000 eur na 286.000 eur, spomenula pre TASR prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková.



Stúpajúca cena elektriny sa podľa nej postupne prejavila vo všetkých cenách ostatných produktov a služieb, ktoré mesto obstarávalo počas roka. "V rámci investícií sme sa snažili realizovať to, čo sme mohli. Bojovali sme i s prikázanými mzdovými výdavkami v rámci kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktoré boli kompenzované iba čiastočne," doplnila.



Jakubíková ďalej priblížila, že mesto zabezpečilo i množstvo investičných akcií. "Čo sa týka bežných výdavkov, tam sme si povedali, že to, čo sa nemuselo robiť, sa nebude robiť. Radšej prenesieme zostatok do ďalšieho roka, aby sme ho mohli minúť. Výsledok tak zodpovedá tomu, čo sme celý rok robili," vysvetlila prednostka.



Schodok rozpočtového hospodárenia, ktorý mesto dosiahlo za minulý rok, nevznikol z prevádzky, rozdiel bežného hospodárenia bol plusový, bilanciu ovplyvnil kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií, ozrejmila ďalej prednostka. "Naše hospodárenie sa skončilo v konečnom dôsledku pozitívne a máme sumu, ktorú môžeme zaradiť do rezervného fondu a s ňou ďalej hospodáriť," skonštatovala Jakubíková.