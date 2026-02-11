Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dlhé Klčovo zrekonštruovalo vyše 100-ročnú budovu MŠ za 410.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Stavebné práce sa začali v septembri minulého roka.

Autor TASR
Dlhé Klčovo 11. februára (TASR) - Materská škola (MŠ) v Dlhom Klčove v okrese Vranov nad Topľou prešla rozsiahlymi stavebnými úpravami, ktoré mali odstrániť technické nedostatky vyše 100-ročnej budovy a znížiť jej energetickú náročnosť. Pre TASR to uviedla starostka obce Ľubica Zubková.

„Nevyhnutné to bolo preto, lebo budova už nespĺňala súčasné požiadavky, najmä na elektroinštaláciu a prevádzku moderných zariadení. Dlhodobo sme sa snažili získať finančné prostriedky na jej opravu,“ priblížila starostka. Objekt podľa nej v minulosti slúžil nielen ako materská škola, ale aj ako základná škola, pričom pred desaťročiami ho miestni poznali aj pod názvom „dadovňa“.

Stavebné práce sa začali v septembri minulého roka. Prevádzka MŠ počas rekonštrukcie nebola prerušená - obec ju dočasne presunula do kultúrneho domu. Deti sa do zmodernizovaných priestorov postupne vracali od januára.

Rekonštrukcia zahŕňala zateplenie objektu, novú fasádu, výmenu okien a dverí, montáž vonkajších žalúzií, kompletnú obnovu elektroinštalácie či nové vykurovanie s využitím tepelných čerpadiel. Modernizáciou prešli aj vnútorné priestory vrátane školskej kuchyne a podláh, čo zároveň umožnilo zvýšiť kapacitu zariadenia. „Trošičku sa poposúvali triedy a tým pádom sa zvýšila kapacita materskej školy. Som za to veľmi rada a hlavne sú rady aj mamičky, ktoré nastupujú do práce a potrebujú zabezpečiť starostlivosť o svoje deti,“ dodala starostka.

Na projekt získala samospráva približne 370.000 eur z Environmentálneho fondu, pričom sa na ňom podieľala aj vlastnými zdrojmi. Po započítaní prác nad rámec energetických opatrení dosiahli celkové náklady zhruba 410.000 eur.
.

