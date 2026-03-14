Niekoľkomesačné pátranie sa vyplatilo: Trojkolka je späť u majiteľa

Ukradnutá trojkolka sa vrátila svojmu majiteľovi. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Podozrivý muž sa v súčasnosti nachádza za mrežami.

Pezinok 14. marca (TASR) - Policajti v Pezinku vypátrali a vrátili ukradnutú trojkolku zdravotne znevýhodnenému mužovi. Podozrivý z krádeže je aktuálne za mrežami. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.

„Výsledkom niekoľkomesačného vyšetrovania prípadu krádeže špeciálne upravenej trojkolky zdravotne znevýhodneného muža, ku ktorej došlo v priebehu decembra 2025 v priestoroch podzemnej garáže obytného domu v Pezinku, bolo jej vypátranie a odovzdanie majiteľovi,“ uviedla polícia.

Podozrivý muž sa v súčasnosti nachádza za mrežami. Následne s ním polícia vykoná ďalšie potrebné úkony, ktorých cieľom bude vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti.

