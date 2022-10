Dlhé rady v Košiciach neevidujú, tvoria sa skôr príležitostne

Košice 29. októbra (TASR) - Sobotňajšie spojené voľby prebiehajú v Košiciach zatiaľ bez problémov. Pre TASR to uviedol zapisovateľ mestskej volebnej komisie Stanislav Takáč s tým, že v niektorých volebných miestnostiach v najväčšej mestskej časti (MČ) Západ pridávali volebné zásteny.



"Nemáme vedomosti o tom, že by boli nejaké problémy, robíme aj obchôdzky. Sem-tam sa môže stať, že sa tvoria rady, keď sa voliči zdržia pri vypĺňaní lístkov, ale komisie to vedia aj v súčinnosti s danou mestskou časťou operatívne vyriešiť vytvorením ďalšej volebnej zásteny, čo sa aj udialo," uviedol.



Podľa člena miestnej volebnej komisie MČ Západ Michala Dema sa rady tvoria len príležitostne.



Predsedníčka okresnej volebnej komisie Košice Štefánia Olšavská pre TASR rovnako potvrdila, že žiadne mimoriadne udalosti počas volieb zatiaľ nezaznamenali. "Evidujeme len bežné žiadosti o informácie, keď sa chcú z okrskov poradiť," uviedla.