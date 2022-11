Dlhodobý problém s prenájmom priestorov Novej scény sa má vyriešiť

Bratislava 19. novembra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto je o krok bližšie k vyriešeniu dlhodobého problému s prenájmom priestorov Divadlu Nová scéna. To by si tak mohlo, po dvoch desaťročiach ťahania majetkového vysporiadania, odkúpiť nebytové priestory v budove na Kollárovom námestí. Odpredajom by sa malo zaoberať staromestské miestne zastupiteľstvo na jednom z jeho prvých rokovaní v novom volebnom období.



Predmetné priestory sú majetkom hlavného mesta, v správe ich má mestská časť, od ktorej si ich divadlo od roku 1994 prenajíma. Na základe zmluvy z roku 2004 uhrádza divadlo, ako príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, Starému Mestu ročné nájomné viac ako 18.562 eur. Sumu sa samospráva pokúšala niekoľkokrát navýšiť, avšak neúspešne.



"Aj vzhľadom na nevýhodnosť prenájmu právne a majetkové oddelenia mestskej časti posledné dva roky intenzívne pracovali na vyriešení majetkových vzťahov," priblížil hovorca Starého Mesta Matej Števove. Na základe rokovaní vyčlenil zároveň rezort kultúry na tento rok vo svojom rozpočte potrebné financie na kúpu týchto priestorov. Suma by mala byť 3,45 milióna eur.



Ešte na septembrové zastupiteľstvo bol predložený materiál týkajúci sa zvýšenia nájmu za priestory, ktoré využíva Nová scéna a zároveň informácia o predbežnom záujme štátu o kúpu týchto priestorov. Pre predloženie materiálu o odpredaji priestorov bol potrebný súhlas hlavného mesta ako ich majiteľa. Ten mestská časť získala 14. novembra. Odpredajom sa budú noví poslanci zaoberať pravdepodobne na riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, v rámci programu toho ustanovujúceho koncom novembra materiál uvedený nie je.



V prípade schválenia odpredaja priestorov pribudne Starému Mestu do rozpočtu 1,45 milióna eur. Rovnakú sumu získa aj hlavné mesto.