< sekcia Regióny
Dlhoročný problém futbalového ihriska vo Vajnoroch sa má vyriešiť
Starosta Vajnôr Michal Vlček poukázal na to, že za posledných 30 rokov zaniklo okolo 40 ihrísk, pričom zámena pozemkov dáva možnosť zachrániť futbalové ihrisko pre klub s 90-ročnou tradíciou.
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Dlhoročný problém s vlastníctvom pozemkov pod futbalovým ihriskom v bratislavských Vajnoroch by sa mohol vyriešiť. Vyplýva to z rozhodnutia bratislavských mestských poslancov, ktorí vo štvrtok schválili majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov. Vajnorské futbalové ihrisko by tak už nemalo byť na pozemkoch súkromného poľnohospodárskeho družstva, čo znamená nielen záchranu ihriska, ale aj existencie samotného vajnorského futbalového klubu.
„Futbalové ihrisko vo Vajnoroch je pre obyvateľov mestskej časti nenahraditeľné, keďže je miestom rôznych športových podujatí, v súčasnosti ho aktívne využíva niekoľko futbalových tímov a verejnosť,“ konštatuje samospráva poukazujúc na to, že Futbalový klub Vajnory má jednu z najväčších základní futbalistov v rámci Slovenska, venuje sa ďalším generáciám futbalistov a športuje v ňom okolo 300 detí.
Pre spory o nájom pozemkov, na ktorých ihrisko stojí, však hrozil jeho zánik. Nachádza sa totiž na pozemkoch súkromného Poľnohospodárskeho družstva Vajnory, čo komplikuje jeho využívanie aj hospodárenie s týmito pozemkami. Podmienky nájmu, nastavené vlastníkom pozemku, sú pre ďalšiu existenciu klubu s viac ako 90-ročnou tradíciou aj samotného ihriska likvidačné. Okrem toho akákoľvek investícia do zlepšenia infraštruktúry ihriska za takýchto podmienok nebola možná. O hľadanie riešenia sa vedenie mestskej časti a hlavného mesta spolu s družstvom snažili od roku 2018, kauza trvá dve desiatky rokov.
Navrhovanou zámenou získa hlavné mesto pozemky vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva Vajnory, na ktorých sa nachádza futbalové ihrisko. Na druhej strane získa družstvo pozemky, ktoré v súčasnosti vlastní hlavné mesto. Ide o pozemky, na ktorých sa nachádzajú poľnohospodárske budovy vo vlastníctve samotného družstva a zároveň tieto pozemky využíva na poľnohospodársku činnosť. Zámenou príde zároveň i k sceleniu pozemkov pod poľnohospodárskymi budovami v areáli družstva.
Starosta Vajnôr Michal Vlček poukázal na to, že za posledných 30 rokov zaniklo okolo 40 ihrísk, pričom zámena pozemkov dáva možnosť zachrániť futbalové ihrisko pre klub s 90-ročnou tradíciou. Platenie nájmu za aktuálnych podmienok by bolo likvidačné a hrozil by zánik. Priznal, že proces, ktorý vyústil do vyrokovania dohody, bol komplikovaný a náročný a miestami hrozilo, že sa to ani nepodarí. Návrh dohody víta aj samotný klub, podľa ktorého by sa tým mala skočiť „dlhoročná trauma“, neistoty a provizórium a futbalový areál dostane nový impulz na ďalší rozvoj. V „zásuvkách“ majú mnoho projektov, ktoré doteraz nebolo možné realizovať.
„Futbalové ihrisko vo Vajnoroch je pre obyvateľov mestskej časti nenahraditeľné, keďže je miestom rôznych športových podujatí, v súčasnosti ho aktívne využíva niekoľko futbalových tímov a verejnosť,“ konštatuje samospráva poukazujúc na to, že Futbalový klub Vajnory má jednu z najväčších základní futbalistov v rámci Slovenska, venuje sa ďalším generáciám futbalistov a športuje v ňom okolo 300 detí.
Pre spory o nájom pozemkov, na ktorých ihrisko stojí, však hrozil jeho zánik. Nachádza sa totiž na pozemkoch súkromného Poľnohospodárskeho družstva Vajnory, čo komplikuje jeho využívanie aj hospodárenie s týmito pozemkami. Podmienky nájmu, nastavené vlastníkom pozemku, sú pre ďalšiu existenciu klubu s viac ako 90-ročnou tradíciou aj samotného ihriska likvidačné. Okrem toho akákoľvek investícia do zlepšenia infraštruktúry ihriska za takýchto podmienok nebola možná. O hľadanie riešenia sa vedenie mestskej časti a hlavného mesta spolu s družstvom snažili od roku 2018, kauza trvá dve desiatky rokov.
Navrhovanou zámenou získa hlavné mesto pozemky vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva Vajnory, na ktorých sa nachádza futbalové ihrisko. Na druhej strane získa družstvo pozemky, ktoré v súčasnosti vlastní hlavné mesto. Ide o pozemky, na ktorých sa nachádzajú poľnohospodárske budovy vo vlastníctve samotného družstva a zároveň tieto pozemky využíva na poľnohospodársku činnosť. Zámenou príde zároveň i k sceleniu pozemkov pod poľnohospodárskymi budovami v areáli družstva.
Starosta Vajnôr Michal Vlček poukázal na to, že za posledných 30 rokov zaniklo okolo 40 ihrísk, pričom zámena pozemkov dáva možnosť zachrániť futbalové ihrisko pre klub s 90-ročnou tradíciou. Platenie nájmu za aktuálnych podmienok by bolo likvidačné a hrozil by zánik. Priznal, že proces, ktorý vyústil do vyrokovania dohody, bol komplikovaný a náročný a miestami hrozilo, že sa to ani nepodarí. Návrh dohody víta aj samotný klub, podľa ktorého by sa tým mala skočiť „dlhoročná trauma“, neistoty a provizórium a futbalový areál dostane nový impulz na ďalší rozvoj. V „zásuvkách“ majú mnoho projektov, ktoré doteraz nebolo možné realizovať.