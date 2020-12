Dlhoročný riaditeľ SNM - Múzea Bojnice Ján Papco odišiel do dôchodku

Bojnice 30. decembra (TASR) - Dlhoročný riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Ján Papco odišiel do dôchodku. Kultúrnu inštitúciu, ktorá sídli v národnej kultúrnej pamiatke, viedol viac ako 30 rokov, je autorom i Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM - Múzea Bojnice Petra Gordíková.



Papco začal pracovať v bojnickom múzeu už v roku 1973, v jeho vedení tam pôsobil od roku 1989. Vyštudovaný historik umenia je autorom viacerých odborných publikácií a štúdií, jeho zatiaľ posledná vydaná pod názvom Múzejník (?) s vlastnou hlavou. Spomienky, myšlienky je venovaná tohtoročnému 70. výročiu múzea a mapuje prostredníctvom autobiografie udalosti na Bojnickom zámku.



Dlhoročný pracovník kultúry je autorom Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel, ktorý začal písať svoju históriu v roku 1994. Popudom na založenie festivalu bola spontánna nočná prehliadka zámku s japonskými podnikateľmi. Múzeum tak začalo s organizovaním nočných prehliadok a neskôr strašidlá zhromaždilo v rámci jednej zastrešujúcej akcie.



Historik umenia je autorom i ďalších inscenovaných podujatí na zámku. Od začiatku svojho pôsobenia sa venoval i umelecko-historickému výskumu.



Po odchode Papca riadením dočasne poveria jeho doterajšieho zástupcu Mikuláša Letavaya. Vo funkcii by mal pôsobiť od januára 2021 maximálne na šesť mesiacov, respektíve do ukončenia výberového konania. To plánujú vyhlásiť počas januára 2021.