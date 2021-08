Dlhoročný skelet projektu Domino v Petržalke by mohol byť minulosťou

Bratislava 30. augusta (TASR) – Dlhoročne rozostavaný skelet projektu Domino na Jasovskej ulici v bratislavskej Petržalke, ktorý mnohí označujú za jeden z najkontroverznejších realitných projektov v mestskej časti, by sa mohol stať minulosťou. Hlavné mesto prednedávnom vydalo súhlasné stanovisko k novému návrhu projektu Nové Domino. Primátor Bratislavy Matúš Vallo hovorí o dosiahnutí najlepšieho možného kompromisu, odmietnutie upraveného projektu by riešenie definitívne oddialilo.



"Medzi obyvateľmi Jasovskej sa asi ťažko nájde niekto, kto je z nového projektu nadšený. Je to pochopiteľné. Tiež je však jasné, že situáciu, kde vo verejnom priestore pretrvávali skelety starého kontroverzného projektu, by bolo nutné definitívne vyriešiť," skonštatoval primátor Vallo na sociálnej sieti.



Developer podľa neho pochopil, že mesto striktne trvá na zákonných pravidlách, preto predložil nový projekt. V porovnaní s predchádzajúcim došlo k zmene pri odstupe od existujúcich bytových domov, počte podlaží i počte bytov, čím je podľa primátora v súlade s územným plánom. "Priniesol tiež dostatočné ústupky zo strany developera tak, aby nová výstavba minimalizovala dosahy na kvalitu života obyvateľov existujúcich bytoviek," poznamenal Vallo. Návrh mestská samospráva prediskutovala v júni s obyvateľmi.



Aktuálne je tak rad na strane mestskej časti a jej stavebného úradu. Vydanie súhlasného stanoviska hlavného mesta však investorská spoločnosť Subcentro vníma pozitívne. "Legislatívne by sme všetkými potrebnými povoleniami mohli disponovať do konca tohto roka a následne by sme sa pustili do realizácie samotnej stavby," uviedli pre TASR konatelia spoločnosti.



Investor však nie úplne súhlasí s vyhláseniami, že projekt nebol doteraz v súlade s územným plánom. Je presvedčený, že "de facto" bol, keďže sa k nemu viazalo kladné stanovisko hlavného mesta z roku 2008. "Po ňom však nasledovalo niekoľko zlých administratívnych rozhodnutí a pochybení, čoho dôsledkom je osem rokov rozostavaný a chátrajúci skelet," podotkla spoločnosť. Úpravy premietnutí do súčasného projektu považuje za ústretový krok primárne smerom k obyvateľom susediaceho bytového domu. Toto riešenie považuje za prijateľný kompromis všetkých strán ako najlepšiu možnú alternatívu.



Projekt Domina získal súhlasné záväzné stanovisko mesta v roku 2008 a v roku 2011 mestská časť tomuto projektu vydala stavebné povolenie. Obyvatelia priľahlých bytoviek sa voči projektu ohradili, stavba bola následne zastavená. Investor ponúkol niekoľko upravených návrhov projektu. Mesto vyhodnotilo, že projekt, ktorý bol na stole v 2019, nebol v súlade s územným plánom a vydalo nesúhlasné záväzné stanovisko. Pozemok patrí developerovi.