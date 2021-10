Dlhoročný skelet Snežienky na Železnej studničke je už minulosťou

Bratislava 24. októbra (TASR) - Dlhoročný skelet bývalej výletnej reštaurácie Snežienka v rekreačnej lokalite na Železnej studničke v bratislavskom Novom Meste je už minulosťou. V uplynulých dňoch bol odvezený posledný stavebný odpad, plocha bola vyčistená a zasypaná zeminou. Pre TASR to uviedol Ján Borčin z novomestského miestneho úradu. Mestské lesy v Bratislave to vítajú.



"Vnímame veľmi pozitívne, že jedna z najväčších ruín, ktorá dlhé roky špatia Železnú studničku, bola odstránená. Takéto budovy v havarijnom stave sú nielen bezpečnostným rizikom, ale hlavne esteticky znižujú rekreačnú hodnotu lesoparku," povedal pre TASR Marek Páva, zástupca riaditeľa Mestských lesov v Bratislave.



Do budúcna preveruje mestská organizácia, vzhľadom na rekreačné využívanie lokality, projekt, ktorý minimálne dopravne zaťaží Železnú studničku. Pripomína, že v lesoparku si chcú ľudia od áut oddýchnuť. "Za prijateľný považujeme aj variant, že tu ostane zelená plocha so stromami, lavičkami, altánkami, prípadne s ihriskom pre deti," podotkol Páva.



Podľa starostu Nového Mesta Rudolfa Kusého je síce na prísľuby ešte priskoro, malo by tam však byť niečo vkusné, čo nadviaže na tradíciu Snežienky. "Miesto, kde si dáte s rodinou či priateľmi kávu, kofolu, dobrý obed, oddýchnete si, opravíte bicykel, deti sa zahrajú. Avšak žiadne viladomy ani hotel," odkazuje Kusý na sociálnej sieti.



Na mieste bývalej Snežienky by mala v budúcnosti vyrásť jej "nástupkyňa". V roku 2019 vyhlásila mestská časť ideovú, urbanisticko–architektonickú súťaž, ktorá mala priniesť nové nápady a idey pre zatraktívnenie tejto rekreačnej lokality. Súťaž vyhodnotila vlani, víťaza vyberala súťažná komisia z 13 odovzdaných návrhov.



Ruiny Snežienky prenajali v roku 2006 vtedajší novomestskí poslanci spoločnosti Snowdrop na 99 rokov, pričom firma tam chcela postaviť hotel. Keď nájomca prestal platiť nájom, samospráva od zmluvy odstúpila a odvtedy sa o torzo starala sama. Stavba bola dlhé roky v dezolátnom stave, mala zdevastované murované konštrukcie, silno narušené železobetónové konštrukcie či skorodované oceľové stĺpy.