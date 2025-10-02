< sekcia Regióny
Dni architektúry prinesú nový pohľad na hodnoty stavieb 20. storočia
Dni architektúry sa zapájajú do 15. ročníka medzinárodného festivalu Deň architektúry prebiehajúceho v mnohých mestách v Čechách aj na Slovensku.
Autor TASR
Trenčín 2. októbra (TASR) - Nový pohľad na hodnoty stavieb z 20. storočia ponúknu v Trenčíne Dni architektúry. Odštartujú vo štvrtok popoludní v Kultúrno-informačnom centre (KIC) v Trenčíne vernisážou výstavy Ochrana pamiatok a moderná architektúra Trenčianskeho kraja: Súčasný stav a výzvy. Potrvajú do utorka (7. 10.). Informovala o tom Radka Nedomová z Centra architektúry Trenčín.
„Budovy z minulého storočia, ktoré sú naším kultúrnym dedičstvom, často nespadajú pod pamiatkovú ochranu a necitlivé rekonštrukcie ich oberajú o zaujímavé a premyslené prvky, ako plastiky a umelecké diela na priečeliach, na mieru navrhnuté a prepracované interiéry,“ priblížila Nedomová.
Súčasťou podujatia budú prednášky odborníkov na architektúru. Podelia sa o rôzne prístupy k ochrane moderných stavieb a ich miesto v našich mestách. Informovať budú aj o sídlisku Juh v Trenčíne a obchodných domoch v kraji. Chýbať nebude ani komentovaná prehliadka Detského mestečka v Zlatovciach.
Dni architektúry sa zapájajú do 15. ročníka medzinárodného festivalu Deň architektúry prebiehajúceho v mnohých mestách v Čechách aj na Slovensku. Podujatie je aktivitou projektu Centrum architektúry Trenčín, ktorý je súčasťou Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026.
