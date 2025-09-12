< sekcia Regióny
Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre ponúkajú množstvo podujatí
Nitra 12. septembra (TASR) - Nitra sa aj tento rok zapája do Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Ako informovala radnica, program ponúkne v priebehu septembra a októbra podujatia, ktoré pripomenú hodnotu histórie, architektúry a kultúrnych tradícií.
Pod spoločnou témou Architektonické dedičstvo: Okná do minulosti, dvere do budúcnosti sa budú v meste konať výstavy, pietne spomienky, cyklovýlety, diskusie, Deň architektúry i medzinárodné festivaly. „Pripravený je cyklistický výlet popri rieke Nitra spojený s poznávaním rôznych zákutí mesta, ktorý sa bude konať 13. septembra. Vo foyer mestského úradu bude zasa od 23. do 30. septembra sprístupnený tematický výstup z projektu Hovorme spolu,“ predstavilo ďalšie akcie Turistické informačné centrum (TIC) Nitra.
Súčasťou programu Dní európskeho kultúrneho dedičstva bude aj verejná diskusia o obnove budovy starej radnice pripravená na 26. septembra i cyklistický výlet spojený s piknikom, ktorý sa bude 27. septembra konať pri príležitosti osláv Svetového dňa cestovného ruchu so začiatkom v mestskom parku na Sihoti.
Septembrové podujatia uzavrie medzinárodné stretnutie verklikárov a prehliadka tradičného bábkového umenia s názvom Gašpariáda a Nitrianska verklikáreň. Na viacerých miestach v Nitre sa bude konať 18. až 20. septembra. Záverečným podujatím Dní európskeho kultúrneho dedičstva bude Deň architektúry. „Ponúkne prednášky, prehliadky a prezentácie kultúrneho dedičstva a umenia, ktoré sa budú konať od 3. do 5. októbra,“ doplnilo TIC Nitra.
