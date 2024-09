Dni kresťanskej kultúry budú v Žiline, prinesú konferenciu aj výstavu

Žilina 15. septembra (TASR) - Dni kresťanskej kultúry prinesú v polovici septembra do Žiliny výstavu obrazov Stana Lajdu a jeho rekonštrukciu Leonardovej poslednej večere aj študentskú konferenciu. Podujatie pripravil Inštitút Communio od 17. do 23. septembra. TASR o tom informoval hovorca Žilinskej diecézy Zdeno Pupík.



Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok (17. 9.) popoludní v priestoroch žilinského diecézneho centra. Diela budú prístupné verejnosti v pracovných dňoch do konca októbra. "V piatok (20. 9.) sa bude v priestoroch Groma Art Factory konať konferencia pre študentov stredných škôl. Približne 50 mladých ľudí bude za asistencie odborníkov diskutovať a navrhovať, ako preniesť globálne trendy do rozvoja žilinského regiónu," priblížil Pupík.



V pondelok 23. septembra bude v diecéznom centre prezentácia nového čísla teologického časopisu Communio-Missio, do ktorého podľa hovorcu prispeli renomovaní teológovia zo Slovenska a zahraničia. Súčasťou prezentácie bude aj rozhovor s diecéznym biskupom Tomášom Galisom, ktorý 25. septembra slávi 25. výročie biskupskej vysviacky.



"V Roku kresťanskej kultúry sme chceli verejnosti aj špecifickým skupinám priniesť niekoľko podujatí, ktoré ukazujú na jadro kresťanstva a na možnosti jeho interpretácie a implementácie v našich postmoderných časoch," uviedol Pupík.



Inštitút Communio je nezisková organizácia založená Žilinskou diecézou v roku 2010. Medzi jeho nosné projekty patrí mesačník Naša Žilinská diecéza, multižánrový ekumenický evanjelizačný festival Týždeň kresťanskej kultúry, formácia členov farských pastoračných rád či teologický časopis Communio-Missio.