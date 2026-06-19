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Dni kultúry v Banskej Bystrici pripomínajú banícke povstanie
Návštevníkov čaká aj bohatý kultúrny program, v ktorom nebude chýbať napríklad piatkový večerný koncert skupiny Hex.
Autor TASR
Banská Bystrica 19. júna (TASR) - Takmer 50 programov pre všetky vekové kategórie ponúkajú Dni mestskej kultúry (DMK) v Banskej Bystrici, ktoré sa začali v piatok a potrvajú do soboty (20. 6.). Návštevníkov čaká podujatie, ktoré im pripomenie 500. výročie baníckeho povstania a vďaka nemu môžu symbolicky „ťažiť“ kultúru vo všetkých jej podobách. Ľuďom sprístupnia podzemie mesta, kam sa bežne nedostanú a priblížia im tak banícku tradíciu netradičným spôsobom. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
DMK oficiálne odštartovali symbolickým úderom na banícku klopačku, spustenú z balkóna radnice.
Pôvodne ich mal otvoriť primátor Ján Nosko, ale ako v piatok popoludní na sociálnej sieti zverejnil: „Zo zdravotných dôvodov sa na podujatí nemôžem zúčastniť. Choroba mi prekazila plány, hoci som sa veľmi tešil na stretnutia s vami.“ DMK bude sledovať iba na diaľku.
Návštevníci okrem krypty pod Katedrálou sv. Františka Xaverského, pivnice Thurzovho domu Stredoslovenského múzea či podzemia Bethlenovho domu Stredoslovenskej galérie môžu nahliadnuť aj do podzemných priestorov bývalého Parku kultúry a oddychu v Lazovnej ulici či pivnice historickej radnice.
„Podzemie Biskupského paláca je verejnosti sprístupnené po prvý raz. Uvidí najzaujímavejšie exponáty z diecézneho archívu, ktoré v skratke mapujú 250 rokov histórie diecézy. Súčasťou výstavy sú tiež unikátne banícke insígnie. Jednou z najzaujímavejších zastávok je i Kaplnka svätého Jána Nepomuckého pri malej železničnej stanici, ktorá bežne nie je prístupná,“ doplnila Marhefková.
Návštevníkov čaká aj bohatý kultúrny program, v ktorom nebude chýbať napríklad piatkový večerný koncert skupiny Hex.
Festivalový vláčik ich v sobotu prevezie do CO úkrytu v Sásovej, kaštieľa Radvanských alebo do Medeného hámra, kde si pripomenú jeden z najväčších požiarov v dejinách mesta z roku 1761. Vyvrcholením bude večerný fakľový pochod z Medeného hámra do hradného areálu na Námestí Š. Moysesa, ktorý pripravilo Turistické informačné centrum.
DMK oficiálne odštartovali symbolickým úderom na banícku klopačku, spustenú z balkóna radnice.
Pôvodne ich mal otvoriť primátor Ján Nosko, ale ako v piatok popoludní na sociálnej sieti zverejnil: „Zo zdravotných dôvodov sa na podujatí nemôžem zúčastniť. Choroba mi prekazila plány, hoci som sa veľmi tešil na stretnutia s vami.“ DMK bude sledovať iba na diaľku.
Návštevníci okrem krypty pod Katedrálou sv. Františka Xaverského, pivnice Thurzovho domu Stredoslovenského múzea či podzemia Bethlenovho domu Stredoslovenskej galérie môžu nahliadnuť aj do podzemných priestorov bývalého Parku kultúry a oddychu v Lazovnej ulici či pivnice historickej radnice.
„Podzemie Biskupského paláca je verejnosti sprístupnené po prvý raz. Uvidí najzaujímavejšie exponáty z diecézneho archívu, ktoré v skratke mapujú 250 rokov histórie diecézy. Súčasťou výstavy sú tiež unikátne banícke insígnie. Jednou z najzaujímavejších zastávok je i Kaplnka svätého Jána Nepomuckého pri malej železničnej stanici, ktorá bežne nie je prístupná,“ doplnila Marhefková.
Návštevníkov čaká aj bohatý kultúrny program, v ktorom nebude chýbať napríklad piatkový večerný koncert skupiny Hex.
Festivalový vláčik ich v sobotu prevezie do CO úkrytu v Sásovej, kaštieľa Radvanských alebo do Medeného hámra, kde si pripomenú jeden z najväčších požiarov v dejinách mesta z roku 1761. Vyvrcholením bude večerný fakľový pochod z Medeného hámra do hradného areálu na Námestí Š. Moysesa, ktorý pripravilo Turistické informačné centrum.