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Dni kultúry v Banskej Bystrici pripomenú výročie baníckeho povstania
Dni kultúry v Banskej Bystrici sa uskutočnia 19. a 20. júna a odkryjú podzemia mesta.
Autor TASR
Banská Bystrica 11. júna (TASR) - Tohtoročné Dni mestskej kultúry v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutočnia 19. a 20. júna, odkryjú podzemia mesta a pripomenú 500. výročie baníckeho povstania. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Počas festivalu s podtitulom Cultural Mining - ťažíme kultúru mesto pripravilo takmer 50 programov v spolupráci s inštitúciami zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry, cirkvou a dobrovoľníkmi. Podujatie ponúkne koncerty, výstavy, workshopy, tanečné a hudobné vystúpenia i komentované prehliadky.
„Dni mestskej kultúry sú príležitosťou objaviť Banskú Bystricu z netradičnej perspektívy. Hoci sa v našom meste nikdy neťažilo priamo v baniach, Bystrica bola mozgom banského regiónu. Tohtoročná téma Cultural Mining - ťažíme kultúru symbolicky nadväzuje na bohatú históriu nášho mesta a 500. výročie baníckeho povstania. Chceme návštevníkom ukázať, že kultúrne bohatstvo sa ukrýva nielen v našich pamiatkach a podzemných priestoroch, ale i v ľuďoch, tradíciách a tvorivosti,“ konštatoval primátor Ján Nosko.
Práve o tradíciách a vývoji baníctva na území Uhorska, s dôrazom na banícke obrady, si bude môcť verejnosť vypočuť v Robotníckom dome prednášku etnologičky a historičky Kataríny Nádaskej. Podujatie zároveň pripomenie jednu z najvýznamnejších udalostí v dejinách mesta, veľký požiar z roku 1761, ktorý sa rozšíril z areálu Medeného hámra a zničil veľkú časť Banskej Bystrice. Túto udalosť priblíži program v Lazovnej ulici prostredníctvom dymových efektov a špecifického tanečného programu v podaní Divadla Štúdio tanca.
Hlavné pódium na Námestí SNP bude obklopené historickými banskými huntíkmi zapožičanými z Banského múzea v Kremnici. Program sa začne o 17.00 h sprievodom strážcov pokladov z Dolnej ulice.
„Minuloročné Dni mestskej kultúry sa niesli v znamení 770. výročia udelenia mestských privilégií a vzniku Banskej Bystrice. Tento rok podujatie nadviaže na bohatú banícku tradíciu. Z balkóna radnice bude spustená veľká banícka klopačka, ktorú vyrobil remeselník Pavol Majko z Tovarišstva historických remesiel, dlhoročný účastník Radvanského jarmoku. Primátor symbolickým úderom na klopačku otvorí program dní mestskej kultúry,“ doplnila Katarína Hulinová z kultúrneho centra Robotnícky dom.
Počas festivalu s podtitulom Cultural Mining - ťažíme kultúru mesto pripravilo takmer 50 programov v spolupráci s inštitúciami zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry, cirkvou a dobrovoľníkmi. Podujatie ponúkne koncerty, výstavy, workshopy, tanečné a hudobné vystúpenia i komentované prehliadky.
„Dni mestskej kultúry sú príležitosťou objaviť Banskú Bystricu z netradičnej perspektívy. Hoci sa v našom meste nikdy neťažilo priamo v baniach, Bystrica bola mozgom banského regiónu. Tohtoročná téma Cultural Mining - ťažíme kultúru symbolicky nadväzuje na bohatú históriu nášho mesta a 500. výročie baníckeho povstania. Chceme návštevníkom ukázať, že kultúrne bohatstvo sa ukrýva nielen v našich pamiatkach a podzemných priestoroch, ale i v ľuďoch, tradíciách a tvorivosti,“ konštatoval primátor Ján Nosko.
Práve o tradíciách a vývoji baníctva na území Uhorska, s dôrazom na banícke obrady, si bude môcť verejnosť vypočuť v Robotníckom dome prednášku etnologičky a historičky Kataríny Nádaskej. Podujatie zároveň pripomenie jednu z najvýznamnejších udalostí v dejinách mesta, veľký požiar z roku 1761, ktorý sa rozšíril z areálu Medeného hámra a zničil veľkú časť Banskej Bystrice. Túto udalosť priblíži program v Lazovnej ulici prostredníctvom dymových efektov a špecifického tanečného programu v podaní Divadla Štúdio tanca.
Hlavné pódium na Námestí SNP bude obklopené historickými banskými huntíkmi zapožičanými z Banského múzea v Kremnici. Program sa začne o 17.00 h sprievodom strážcov pokladov z Dolnej ulice.
„Minuloročné Dni mestskej kultúry sa niesli v znamení 770. výročia udelenia mestských privilégií a vzniku Banskej Bystrice. Tento rok podujatie nadviaže na bohatú banícku tradíciu. Z balkóna radnice bude spustená veľká banícka klopačka, ktorú vyrobil remeselník Pavol Majko z Tovarišstva historických remesiel, dlhoročný účastník Radvanského jarmoku. Primátor symbolickým úderom na klopačku otvorí program dní mestskej kultúry,“ doplnila Katarína Hulinová z kultúrneho centra Robotnícky dom.