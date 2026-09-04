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Dni Lipian ponúkajú hudbu, šport aj tradičný jarmok
Súčasťou programu bude aj ocenenie primátorom či trh ľudových remesiel.
Autor TASR
Lipany 4. septembra (TASR) - Hudobný, tanečný a športový program, ako aj tradičné sprievodné podujatia ponúkajú v piatok a sobotu (5. 9.) Dni mesta Lipany 2026. Súčasťou programu bude aj ocenenie primátorom, trh ľudových remesiel a tradičný jarmok. Mesto Lipany o tom informuje na svojej webstránke.
Piatkový program sa začal o 15.00 h tanečnou šou Základnej umeleckej školy Lipany. O hodinu neskôr sa v priestoroch ZŠ Komenského 113 začal Memoriál MUDr. Milana Gaľu. V Mestskej galérii v Lipanoch sa od 16.30 h koná vernisáž výstavy zberateľa Petra Mikulu.
Hudobný program bude pokračovať vystúpeniami Otta Weitera a Petry Weiter, Michal David Revival, Rockband Tribute a Ducci. Piatkový program uzavrie afterparty s DJ Marselom.
V sobotu o 10.00 h sa na Štadióne ŠK Odeva Lipany uskutoční podujatie Bežíme spolu – od štartu k cieľu, ktorého súčasťou bude štafetový trojboj základných škôl zo Sabinova a Lipian. Popoludňajší program sa začne o 15.00 h vystúpením Ružového pantera. O 16.00 h bude nasledovať ocenenie primátorom a o hodinu neskôr je na programe detský program Fíha Tralala. Večer vystúpia kapela Komajota a speváčka Kristína.
Počas oboch dní je súčasťou osláv aj trh ľudových remesiel a tradičný jarmok.
Piatkový program sa začal o 15.00 h tanečnou šou Základnej umeleckej školy Lipany. O hodinu neskôr sa v priestoroch ZŠ Komenského 113 začal Memoriál MUDr. Milana Gaľu. V Mestskej galérii v Lipanoch sa od 16.30 h koná vernisáž výstavy zberateľa Petra Mikulu.
Hudobný program bude pokračovať vystúpeniami Otta Weitera a Petry Weiter, Michal David Revival, Rockband Tribute a Ducci. Piatkový program uzavrie afterparty s DJ Marselom.
V sobotu o 10.00 h sa na Štadióne ŠK Odeva Lipany uskutoční podujatie Bežíme spolu – od štartu k cieľu, ktorého súčasťou bude štafetový trojboj základných škôl zo Sabinova a Lipian. Popoludňajší program sa začne o 15.00 h vystúpením Ružového pantera. O 16.00 h bude nasledovať ocenenie primátorom a o hodinu neskôr je na programe detský program Fíha Tralala. Večer vystúpia kapela Komajota a speváčka Kristína.
Počas oboch dní je súčasťou osláv aj trh ľudových remesiel a tradičný jarmok.