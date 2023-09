Dni majstrov ÚĽUV priblížia aj umenie zviazané z prírodných pletív

Na veľkú vyhňu sa premenil Dvor remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v Bratislave, kde sa od 28. do 30. apríla konajú prvé Kováčske dni. Majstri zo Záhorskej Bystrice, Klenovca, Lehníc a Námestova so svojimi pomocníkmi predvádzajú so žeravým železom rôzne druhy umeleckých prác.