Dni medu ponúkajú tvorivé dielne i odborné prednášky

Stropkov 30. novembra (TASR) - Tvorivé dielne, v ktorých sa vyrábajú sviečky a zdobia medovníky, si pripravili základná organizácia Slovenského zväzu včelárov (ZO SZV) Stropkov a mesto Stropkov v rámci 18. ročníka Stropkovských dní medu. Podujatie sa koná v piatok (29. 11.) a v sobotu v miestnom kultúrnom stredisku. Súčasťou programu je i súťaž o najlepší med okresu, ako aj odborné prednášky pre včelárov.



Ako povedal predseda ZO SZV Stropkov a predseda regionálnej zložky SZV Prešovský kraj Gabriel Foťko, tohtoročná sezóna, čo sa týka medu bola priemerná.



"V niektorých miestach to bolo veľmi dobré, v niektorých veľmi slabé, takže taký klasický priemer. Už musíme zabudnúť na to, že by boli také dobré sezóny, ako v 80-tych a 90-tych rokoch, pretože klíma sa podstatne zmenila. Sú veľmi horúce a suché letá. Vplýva to nielen na ľudí a ostatné zvieratá, ale najmä aj na včely. Zakvitne rastlina, nektár vyschne a oni nemajú čo zbierať. Ďalšia vec je, že v rastlinách sa vyvíja zdegererovaný peľ, to znamená, že sa nevyvinie plnohodnotne, tým pádom má málo bielkovín," uviedol pre TASR Foťko.



Návštevníci môžu na podujatí vidieť 36 vzoriek medovníkov od rôznych ľudí, ktorí ich vytvorili. Foťko ich počet považuje za úspech. "Snažíme sa včelárstvo dostať do povedomia verejnosti. Koniec-koncov neexistuje v rámci Slovenska žiadna domácnosť, v ktorej by nebol prítomný včelár v podobe medu," doplnil.



Svoje medovníky prišla predstaviť aj Mária Chocholáková z Bardejova. K ich výrobe ju pred rokmi inšpirovala švagriná. "Doniesla medovníčky na Vianoce, ozdobila nimi vetvičky vo váze. Vtedy mi to učarovalo," povedala.



Pri zdobení medovníkov je podľa nej dôležitá hustota polevy. "Keď je hustá, nerobí sa s tým dobre a samozrejme je dôležité aj aké je to cesto na medovníčky, rovnako aj rúra na pečenie. Veľa faktorov to ovplyvňuje. Dĺžka zdobenia medovníka závisí od obtiažnosti. Ak je to zložitejšie, tak to trvá približne päť minút," priblížila Chocholáková.



V piatok si mohli včelári i široká verejnosť vypočuť prednášky na tému všeobecného včelárstva a včelích produktov a dozvedieť tiež o chove včelích matiek od Gabriela Foťka. Na sobotu si organizátori pripravili prednášku Pavla Fiľa o súčasnom stave včelárstva na Slovensku a v Európskej únii a tiež prednášku Juraja Toporčáka o chorobách včiel.