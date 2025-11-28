Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 28. november 2025
< sekcia Regióny

Dni medu v Stropkove sú spojené s konferenciou o včelárstve

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Predpoludním je na programe prednáška Gabriela Foťka o všeobecnom lekárstve a včelích produktoch, popoludní o chove včelích matiek.

Autor TASR
Stropkov 28. novembra (TASR) - V poradí 19. ročník Stropkovských dní medu, ktoré sa konajú v piatok a v sobotu (29. 11.) v priestoroch Kultúrneho strediska v Stropkove, je spojený s konferenciou o včelárstve. Podujatie organizuje Slovenský zväz včelárov ZO Stropkov a Mesto Stropkov.

V piatok je na programe prezentácia včelích produktov pre materské a základné školy a študentov, vyhodnotenie výtvarnej súťaže Včely a včelári očami detí a súťaže O najkrajší medovník. Počas celého dňa bude prebiehať tvorivá dielňa v zdobení medovníkov.

Predpoludním je na programe prednáška Gabriela Foťka o všeobecnom lekárstve a včelích produktoch, popoludní o chove včelích matiek.

V sobotu je na programe pozdrav hostí zo zahraničia, príhovor predsedu Slovenského zväzu včelárov Pavla Fiľa, vyhodnotenie súťaže o najlepší med v okrese Stropkov a slávnostné odovzdávanie vyznamenaní.

S prednáškou o súčasnej situácii vo včelárení na Slovensku predpoludním vystúpi Pavel Fiľo a popoludní Juraj Toporčák s prednáškou o súčasných problémoch zdravia včiel.
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu