Dni medu v Stropkove sú spojené s konferenciou o včelárstve
Predpoludním je na programe prednáška Gabriela Foťka o všeobecnom lekárstve a včelích produktoch, popoludní o chove včelích matiek.
Autor TASR
Stropkov 28. novembra (TASR) - V poradí 19. ročník Stropkovských dní medu, ktoré sa konajú v piatok a v sobotu (29. 11.) v priestoroch Kultúrneho strediska v Stropkove, je spojený s konferenciou o včelárstve. Podujatie organizuje Slovenský zväz včelárov ZO Stropkov a Mesto Stropkov.
V piatok je na programe prezentácia včelích produktov pre materské a základné školy a študentov, vyhodnotenie výtvarnej súťaže Včely a včelári očami detí a súťaže O najkrajší medovník. Počas celého dňa bude prebiehať tvorivá dielňa v zdobení medovníkov.
V sobotu je na programe pozdrav hostí zo zahraničia, príhovor predsedu Slovenského zväzu včelárov Pavla Fiľa, vyhodnotenie súťaže o najlepší med v okrese Stropkov a slávnostné odovzdávanie vyznamenaní.
S prednáškou o súčasnej situácii vo včelárení na Slovensku predpoludním vystúpi Pavel Fiľo a popoludní Juraj Toporčák s prednáškou o súčasných problémoch zdravia včiel.
