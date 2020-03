Dni mesta Brezno, ktoré mali byť na prelome mája a júna, sú zrušené

Brezno 26. marca (TASR) – Tohtoročné Dni mesta Brezno sa neuskutočnia. Definitívne o tom rozhodla radnica, ktorá o tom vo štvrtok informovala na webovej stránke. Reagovala tak na pandémiu nového koronavírusu, ktorá zasiahla do všetkých sfér bežného života.



Dni mesta, ktoré sa tradične konajú na prelome mája a júna, každoročne prilákali do horehronskej metropoly tisíce návštevníkov.



"Situácia nás mrzí a rozhodnutie o zrušení podujatia nebolo jednoduché. Nastal však čas, aby sme rozhodli," uviedol predseda organizačného výboru Miroslav Baran. "Bezpečnosť obyvateľov a prevencia pred novým koronavírusom je momentálne u nás na prvom mieste, to rozhodlo," zdôraznil Baran.



Podľa neho za iných okolností by v Brezne práve v tomto čase vrcholili prípravy na ich najväčší sviatok. Organizačný tím, ktorý na programe pracoval od septembra minulého roka, čakala už len posledná propagačná fáza. Celá koncepcia od koncertov až po všetky sprievodné podujatia bola pripravená do najmenších detailov.



"Necelé dva mesiace pred konaním takzvaných Kráľovských dní Horehronia však prišiel zvrat. Breznianska radnica tak vyslovila definitívne rozhodnutie," dodal.