Dni mesta Detva prinesú folklórne vystúpenia aj tradičný jarmok

Detva 5. októbra (TASR) - Prvý októbrový víkend na Podpoľaní patrí tradičným Dňom mesta Detva, ktorých súčasťou je aj jarmok. Návštevníkov do nedele (6. 10.) čaká bohatý kultúrny program, výstava ovocia, zeleniny, folklórne vystúpenia a koncerty.



Ako informovala samospráva, nedeľňajší program sa začne svätou omšou a popoludní Dni mesta Detva vyvrcholia záverečným programom. Okrem základných škôl a základnej umeleckej školy sa do neho zapoja aj špeciálne základné školy.



"Robíme to v rámci inklúzie. Aby sa žiaci necítili tak, že sú vyčlenení na okraj len preto, lebo sú iní," uviedol primátor Branislav Baran.



V rámci detvianskej folklórnej nedele vystúpia miestne ľudové kolektívy. Radnica pripomína, že počas dňa môžu prísť ľudia pozdraviť mesto vo svojom kroji.



Návštevníci by nemali obísť ani Podpolianske múzeum, kde sú otvorené stále expozície a výstavy. Uvidia fujary, gajdy, píšťalky či strunové nástroje a čaká ich tiež nahliadnutie do histórie kuchyne zo zbierok múzea. Medzi sprievodnými podujatiami je aj výstava a výzdoba kostola z plodov zeme a koncert sakrálnej hudby v kostole sv. Františka Assiského v Detve.