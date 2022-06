Dni mesta Jelšava opäť prinesú súťaž vo varení gemerských guliek

Jelšava 8. júna (TASR) – Dni mesta Jelšava, ktoré sa tento víkend konajú pri príležitosti 779. výročia najstaršej písomnej zmienky o Jelšave, prinesú do mesta opäť súťaž vo varení gemerských guliek. Samospráva tradíciu udržuje už 16 rokov a každoročne je o ňu veľký záujem. Pre TASR to uviedol primátor mesta Milan Kolesár.



"Keďže Jelšava bola baníckym regiónom, nemá tradície v kroji či typický folklór. Tradíciou v tejto oblasti Gemera je jedlo, a to najmä gemerské guľky. Je to špecialita, ktorá má svoje typické obdobie a varila sa spravidla na Troch kráľov," priblížil primátor.



Na súťaži vo varení gemerskej špeciality sa v Jelšave každoročne zúčastňuje desať až 15 tímov. Samospráva sa aj týmto spôsobom snaží prezentovať svoje tradície v zahraničí. Účasť na oslavách mestu prisľúbili zahraničné delegácie z partnerských miest Uničov, Tótkomlós, Nadlak a Szczekociny. Na Dňoch mesta sa podľa primátora každoročne zúčastní od 1000 do 1500 ľudí.



Tohtoročné trojdňové oslavy v Jelšave odštartujú v piatok (10. 6.) kultúrnym programom a slávnostným oceňovaním osobností. Súčasťou osláv je tiež Jelšavská školská olympiáda či nočná hasičská súťaž. Okrem prípravy gemerských guliek sa bude v Jelšave súťažiť aj o najlepšiu domácu pálenku. Slávnosti v nedeľu (12. 6.) ukončia omše a služby Božie.