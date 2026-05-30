< sekcia Regióny
Dni mesta Prešov a jarmok ponúknu v centre päťdňový program
Súčasťou dňa bude aj deň otvorených dverí v kancelárii primátora, predstavenie divadla Portál, výstava historických vozidiel Veterán Šariš klub Prešov a remeselné aktivity.
Autor TASR,aktualizované
Prešov 30. mája (TASR) - Centrum Prešova ožije od stredy 3. do nedele 7. júna Dňami mesta Prešov 2026 a Prešovským trojičným jarmokom. Päťdňové podujatie prinesie koncerty, folklór, tradície, komunitné aktivity, remeselné a predajné stánky, gastrozónu, kolotoče aj novinky v organizácii priestoru. TASR o tom informoval manažér marketingovej komunikácie Parku kultúry a oddychu (PKO) v Prešove František Karlík.
„Podujatie ponúkne bohatý kultúrny program, sprievodné aktivity aj viaceré novinky v organizácii priestoru,“ uviedol Karlík.
Program sa začne v stredu, keď sa centrum mesta zaplní stánkami, kolotočmi a komunitnými aktivitami vrátane Dňa prešovských neziskových organizácií, príbehu Prešovskej galérie či degustácie vín v stánku Viecha. Večer vyvrcholí koncertom Dana Bártu & Robert Balzar Tria.
Štvrtok (4. 6.) bude patriť domácim umelcom v rámci Prešovského dňa. Na pódiách sa predstavia DFS Šarišanček, ĽH Šarišan, FS Rozmarija, ĽH Jaňička, Brass band DAMA, Edo Klena & Klenoty, Stopa a Chiki liki tu-a. Súčasťou programu budú aj vernisáže výstav v Krajskom múzeu a v Mestskej galérii Caraffka a beh mestom.
„Piatok (5. 6.) prinesie úplné uzavretie Hlavnej ulice a nové zážitkové zóny pre návštevníkov. Pribudne sedenie priamo na ulici so svetelnou atmosférou, nová gastrozóna, IPČKO chill zóna, detská zóna s atrakciami aj rozšírená ponuka stánkov. Hudobný program ponúkne vystúpenia Rendošovcov, Girls from the Moon, Ovarius, Korben Dallas a skupiny Vidiek. Program doplnia komentované prehliadky v Mestskom múzeu Synagóga, prehliadka motoriek Free Brothers Prešov, workshopy a komunitné aktivity,“ povedal Karlík.
Návštevníci sa v sobotu (6. 6.) môžu podľa jeho slov tešiť na vystúpenia interpretov a skupín Kelemeske furmani, Stan Gaľa, Chorus Via Musica, Grimmy, Toddler Punk, FS Karpaťanin, Buchajtramka, Gleb či Nina Kohout. Súčasťou dňa bude aj deň otvorených dverí v kancelárii primátora, predstavenie divadla Portál, výstava historických vozidiel Veterán Šariš klub Prešov a remeselné aktivity.
Nedeľa bude pokračovať celodennými podujatiami s divadelným, folklórnym a hudobným programom. Predstavia sa Divadlo na Sídlisku, FS Vranovčan, Žobráci, Júlia a Michal Kentošovci či Družina. Päťdňové podujatie uzavrie koncert Anety Langerovej.
„Počas celého podujatia budú návštevníkom k dispozícii remeselné a predajné stánky s rekordným počtom viac než 200 predajcov, gastrozóna, kolotoče aj výstup na vežu Konkatedrály sv. Mikuláša,“ doplnil Karlík.
Organizátori opäť zavádzajú systém vratných pohárov ako ekologické riešenie pre návštevníkov.
„Podujatie ponúkne bohatý kultúrny program, sprievodné aktivity aj viaceré novinky v organizácii priestoru,“ uviedol Karlík.
Program sa začne v stredu, keď sa centrum mesta zaplní stánkami, kolotočmi a komunitnými aktivitami vrátane Dňa prešovských neziskových organizácií, príbehu Prešovskej galérie či degustácie vín v stánku Viecha. Večer vyvrcholí koncertom Dana Bártu & Robert Balzar Tria.
Štvrtok (4. 6.) bude patriť domácim umelcom v rámci Prešovského dňa. Na pódiách sa predstavia DFS Šarišanček, ĽH Šarišan, FS Rozmarija, ĽH Jaňička, Brass band DAMA, Edo Klena & Klenoty, Stopa a Chiki liki tu-a. Súčasťou programu budú aj vernisáže výstav v Krajskom múzeu a v Mestskej galérii Caraffka a beh mestom.
„Piatok (5. 6.) prinesie úplné uzavretie Hlavnej ulice a nové zážitkové zóny pre návštevníkov. Pribudne sedenie priamo na ulici so svetelnou atmosférou, nová gastrozóna, IPČKO chill zóna, detská zóna s atrakciami aj rozšírená ponuka stánkov. Hudobný program ponúkne vystúpenia Rendošovcov, Girls from the Moon, Ovarius, Korben Dallas a skupiny Vidiek. Program doplnia komentované prehliadky v Mestskom múzeu Synagóga, prehliadka motoriek Free Brothers Prešov, workshopy a komunitné aktivity,“ povedal Karlík.
Návštevníci sa v sobotu (6. 6.) môžu podľa jeho slov tešiť na vystúpenia interpretov a skupín Kelemeske furmani, Stan Gaľa, Chorus Via Musica, Grimmy, Toddler Punk, FS Karpaťanin, Buchajtramka, Gleb či Nina Kohout. Súčasťou dňa bude aj deň otvorených dverí v kancelárii primátora, predstavenie divadla Portál, výstava historických vozidiel Veterán Šariš klub Prešov a remeselné aktivity.
Nedeľa bude pokračovať celodennými podujatiami s divadelným, folklórnym a hudobným programom. Predstavia sa Divadlo na Sídlisku, FS Vranovčan, Žobráci, Júlia a Michal Kentošovci či Družina. Päťdňové podujatie uzavrie koncert Anety Langerovej.
„Počas celého podujatia budú návštevníkom k dispozícii remeselné a predajné stánky s rekordným počtom viac než 200 predajcov, gastrozóna, kolotoče aj výstup na vežu Konkatedrály sv. Mikuláša,“ doplnil Karlík.
Organizátori opäť zavádzajú systém vratných pohárov ako ekologické riešenie pre návštevníkov.