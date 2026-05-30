Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 30. máj 2026Meniny má Ferdinand
< sekcia Regióny

Dni mesta Prešov a jarmok ponúknu v centre päťdňový program

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Súčasťou dňa bude aj deň otvorených dverí v kancelárii primátora, predstavenie divadla Portál, výstava historických vozidiel Veterán Šariš klub Prešov a remeselné aktivity.

Autor TASR
,aktualizované 
Prešov 30. mája (TASR) - Centrum Prešova ožije od stredy 3. do nedele 7. júna Dňami mesta Prešov 2026 a Prešovským trojičným jarmokom. Päťdňové podujatie prinesie koncerty, folklór, tradície, komunitné aktivity, remeselné a predajné stánky, gastrozónu, kolotoče aj novinky v organizácii priestoru. TASR o tom informoval manažér marketingovej komunikácie Parku kultúry a oddychu (PKO) v Prešove František Karlík.

„Podujatie ponúkne bohatý kultúrny program, sprievodné aktivity aj viaceré novinky v organizácii priestoru,“ uviedol Karlík.

Program sa začne v stredu, keď sa centrum mesta zaplní stánkami, kolotočmi a komunitnými aktivitami vrátane Dňa prešovských neziskových organizácií, príbehu Prešovskej galérie či degustácie vín v stánku Viecha. Večer vyvrcholí koncertom Dana Bártu & Robert Balzar Tria.

Štvrtok (4. 6.) bude patriť domácim umelcom v rámci Prešovského dňa. Na pódiách sa predstavia DFS Šarišanček, ĽH Šarišan, FS Rozmarija, ĽH Jaňička, Brass band DAMA, Edo Klena & Klenoty, Stopa a Chiki liki tu-a. Súčasťou programu budú aj vernisáže výstav v Krajskom múzeu a v Mestskej galérii Caraffka a beh mestom.

„Piatok (5. 6.) prinesie úplné uzavretie Hlavnej ulice a nové zážitkové zóny pre návštevníkov. Pribudne sedenie priamo na ulici so svetelnou atmosférou, nová gastrozóna, IPČKO chill zóna, detská zóna s atrakciami aj rozšírená ponuka stánkov. Hudobný program ponúkne vystúpenia Rendošovcov, Girls from the Moon, Ovarius, Korben Dallas a skupiny Vidiek. Program doplnia komentované prehliadky v Mestskom múzeu Synagóga, prehliadka motoriek Free Brothers Prešov, workshopy a komunitné aktivity,“ povedal Karlík.

Návštevníci sa v sobotu (6. 6.) môžu podľa jeho slov tešiť na vystúpenia interpretov a skupín Kelemeske furmani, Stan Gaľa, Chorus Via Musica, Grimmy, Toddler Punk, FS Karpaťanin, Buchajtramka, Gleb či Nina Kohout. Súčasťou dňa bude aj deň otvorených dverí v kancelárii primátora, predstavenie divadla Portál, výstava historických vozidiel Veterán Šariš klub Prešov a remeselné aktivity.

Nedeľa bude pokračovať celodennými podujatiami s divadelným, folklórnym a hudobným programom. Predstavia sa Divadlo na Sídlisku, FS Vranovčan, Žobráci, Júlia a Michal Kentošovci či Družina. Päťdňové podujatie uzavrie koncert Anety Langerovej.

„Počas celého podujatia budú návštevníkom k dispozícii remeselné a predajné stánky s rekordným počtom viac než 200 predajcov, gastrozóna, kolotoče aj výstup na vežu Konkatedrály sv. Mikuláša,“ doplnil Karlík.

Organizátori opäť zavádzajú systém vratných pohárov ako ekologické riešenie pre návštevníkov.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta