Dni mesta Prešov a trojičný jarmok ponúknu bohatý program

Prešov 3. júna (TASR) - Šesť dní plných pestrého programu, hudby a zábavných aktivít pre deti, mládež aj dospelých ponúkajú Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok, ktoré sa začínajú v utorok popoludní v Prešove. Podujatie pripravilo mesto v spolupráci s Parkom kultúry a oddychu Prešov a partnermi. TASR o tom informovala tlačová referentka mestského úradu Lenka Šitárová.



V zóne remesiel a tradičnej ľudovej kultúry ožije folklór v podaní ľudových folklórnych súborov a skupín. Súčasťou remeselnej zóny budú ukážky tradičných remesiel, napríklad odlievanie zvoncov, plstenie, kožiarstvo, rezbárstvo, šperkárstvo a mnoho ďalších.



„Očakávame viac ako 6000 návštevníkov počas večerných koncertov a celkovo počítame s návštevnosťou viac ako 40.000 ľudí počas celého trvania podujatia,“ uviedla riaditeľka PKO Prešov Barbora Rusiňáková.



Na Hlavnom pódiu sa predstavia speváčka Jana Kirschner, skupina No Name, Štefan Štec a Fajta, Nocadeň, Komajota, Basawell, Porsche Boy, vystúpia aj prešovské základné školy, komediálna šou Sranda Banda a mnohí ďalší.



Ulice zaplnia predajcovia s ručne vyrábanými výrobkami, darčekmi a iným remeselným tovarom. Pripravené budú i stánky s občerstvením. Kolotoče a zábavné atrakcie budú rozmiestnené od Námestia mieru až po hlavné pódium. Pripravený je aj sprievodný program. Do zákulisia vedenia mesta budú môcť návštevníci nahliadnuť počas dňa otvorených dverí v kancelárii primátora mesta Prešov Františka Oľhu a osobne sa s ním stretnúť.



Historické priestory Caraffovej väznice a Ortodoxnej synagógy budú počas vybraných dní sprístupnené pre návštevníkov zdarma spolu s komentovanými prehliadkami. Možný bude aj výstup na vežu Konkatedrály sv. Mikuláša s výhľadom na celý Prešov.



„Jedinečným zážitkom nielen pre deti bude aj vystúpenie šermiarov a sokoliarov, ukážky práce s dravcami, šermiarske súboje a dobové scény, workshop s fujaristom Adamom Magulom či tanečná dielňa na ľudovú nôtu,“ doplnila Šitárová.



Pre bezpečný a plynulý priebeh podujatia bude centrum mesta Prešov pre dopravu uzavreté, a to od piatka (6. 6.) od 8.15 h do pondelka (9. 6.) do 3.00 h. Mestská hromadná doprava bude premávať po štandardnej obchádzkovej trase cez Okružnú ulicu.



V piatok sa uskutoční sprievod centrom Prešova na čele s vedením mesta. V sprievode sa predstavia prešovské mažoretky Diridonky, dychový orchester Baštovanka a Folklórny súbor Šarišan.