Dni mesta Prešov ponúknu viaceré novinky i diskusie

Na snímke Diridonky, mažoretky PKO Prešov počas vystúpenia. Foto: TASR - Milan Kapusta

Prešov 31. mája (TASR) - Mesto Prešov v spolupráci s tamojším Parkom kultúry a oddychu (PKO) pripravilo nový koncept Dní mesta Prešov pre rok 2021. Organizátori prichystali pestrú ponuku kultúrnych podujatí, ktoré sú podľa nich zárukou umeleckého zážitku aj zábavy, no zároveň budú brať ohľad na ochranu zdravia obyvateľov mesta i jeho návštevníkov. Dni mesta potrvajú od 7. do 20. júna.Špeciálne označené letné terasy ponúknu svojim návštevníkom okrem tradičného menu aj kultúrny zážitok.uviedla primátorka Andrea Turčanová.Súčasťou dní mesta sa podľa jej slov stane aj tanečná výzva s názvom Prešovská Jerusalema s cieľom spojiť čo najviac Prešovčanov prostredníctvom tanca. Ako prvé ju predstavili v pondelok v centre mesta prešovské mažoretky Diridonky.povedala riaditeľka PKO Prešov Barbora Rusiňáková.Všetky informácie sú k dispozícii na sociálnych sieťach PKO a mesta spolu s dotazníkom, technickými pokynmi k prihláseniu a promo videom.priblížila Rusiňáková.Záznam z každého koncertu určeného pre ľudí z prvej línie zverejní PKO na svojich sociálnych sieťach a na webstránke. Verejnosť sa môže tešiť aspoň v online podobe na vystúpenia hudobníkov Beetles Band, Swing Time For, Tásler Pufo band, Katky Kočšovej so skupinou, ako aj operných umelcov Tatiany Paľovčíkovej, Titusza Tóbisza a Júlie Grejtákovej.V centre mesta budú počas dní mesta prebiehať aj neorganizované vystúpenia folklórnych súborov, šermiarov a rôznych ďalších individuálnych umelcov.