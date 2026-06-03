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Dni mesta Prešov prinesú vyše 200 predajcov a koncerty
Program sa začne v stredu, keď centrum mesta zaplnia stánky, kolotoče a aktivity neziskových organizácií.
Autor TASR
Prešov 3. júna (TASR) - Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok sa uskutočnia od stredy do nedele (7. 6.) v centre mesta. Podujatie prinesie kultúrny program, komunitné aktivity, remeselné a predajné stánky. Ako informovala samospráva, pripravili aj novú gastrozónu a viaceré sprievodné podujatia.
Program sa začne v stredu, keď centrum mesta zaplnia stánky, kolotoče a aktivity neziskových organizácií. Vystúpia FS Šarišan, spevácka skupina Tovarňanka, Alter Ego či Anton Budinský. Večer vyvrcholí koncertom Dana Bártu & Robert Balzar Tria.
Štvrtok (4. 6.) bude patriť domácim umelcom v rámci Prešovského dňa. Na pódiách sa predstavia DFS Šarišanček, ĽH Šarišan, FS Rozmarija, ĽH Jaňička, Brass band DAMA, Edo Klena & Klenoty, Stopa a Chiki liki tu-a. Súčasťou programu budú aj vernisáže výstav, ako aj beh mestom. V piatok (5. 6.) bude Hlavná ulica úplne uzavretá pre dopravu. Organizátori pripravili zážitkové zóny, sedenie priamo na ulici, svetelnú atmosféru, detskú zónu, IPČKO chill zónu a rozšírenú ponuku stánkov. Hudobný program ponúkne vystúpenia Rendošovcov, Girls from the Moon, Ovarius, Korben Dallas a skupiny Vidiek.
Víkendový program prinesie koncerty, folklór, divadlo, remeselné aktivity aj výstavu historických vozidiel. V sobotu (6. 6.) vystúpia napríklad Kelemeske furmani, Stano Gaľa, Chorus Via Musica, Grimmy, Toddler Punk, FS Karpaťanin, Buchajtramka, Gleb a Nina Kohout. Nedeľný program ponúkne Divadlo na Sídlisku, FS Vranovčan, Žobrákov, Júliu a Michala Kentošovcov či Družinu. Päťdňové podujatie uzavrie koncert Anety Langerovej.
Počas podujatia bude v centre viac ako 200 predajcov. Návštevníci budú môcť využiť gastrozónu, atrakcie pre deti či výstup na vežu Konkatedrály sv. Mikuláša.
Dni mesta si vyžiadajú aj zmeny v doprave. Hlavná ulica bude pre MHD uzavretá od 3. do 8. júna vo vybraných časoch, pričom základná obchádzková trasa povedie cez ulice Štefánikova, Okružná a Remscheidská. Dopravný podnik zároveň vypraví aj mimoriadne posilové spoje.
Program sa začne v stredu, keď centrum mesta zaplnia stánky, kolotoče a aktivity neziskových organizácií. Vystúpia FS Šarišan, spevácka skupina Tovarňanka, Alter Ego či Anton Budinský. Večer vyvrcholí koncertom Dana Bártu & Robert Balzar Tria.
Štvrtok (4. 6.) bude patriť domácim umelcom v rámci Prešovského dňa. Na pódiách sa predstavia DFS Šarišanček, ĽH Šarišan, FS Rozmarija, ĽH Jaňička, Brass band DAMA, Edo Klena & Klenoty, Stopa a Chiki liki tu-a. Súčasťou programu budú aj vernisáže výstav, ako aj beh mestom. V piatok (5. 6.) bude Hlavná ulica úplne uzavretá pre dopravu. Organizátori pripravili zážitkové zóny, sedenie priamo na ulici, svetelnú atmosféru, detskú zónu, IPČKO chill zónu a rozšírenú ponuku stánkov. Hudobný program ponúkne vystúpenia Rendošovcov, Girls from the Moon, Ovarius, Korben Dallas a skupiny Vidiek.
Víkendový program prinesie koncerty, folklór, divadlo, remeselné aktivity aj výstavu historických vozidiel. V sobotu (6. 6.) vystúpia napríklad Kelemeske furmani, Stano Gaľa, Chorus Via Musica, Grimmy, Toddler Punk, FS Karpaťanin, Buchajtramka, Gleb a Nina Kohout. Nedeľný program ponúkne Divadlo na Sídlisku, FS Vranovčan, Žobrákov, Júliu a Michala Kentošovcov či Družinu. Päťdňové podujatie uzavrie koncert Anety Langerovej.
Počas podujatia bude v centre viac ako 200 predajcov. Návštevníci budú môcť využiť gastrozónu, atrakcie pre deti či výstup na vežu Konkatedrály sv. Mikuláša.
Dni mesta si vyžiadajú aj zmeny v doprave. Hlavná ulica bude pre MHD uzavretá od 3. do 8. júna vo vybraných časoch, pričom základná obchádzková trasa povedie cez ulice Štefánikova, Okružná a Remscheidská. Dopravný podnik zároveň vypraví aj mimoriadne posilové spoje.