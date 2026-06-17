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Dni mesta prinesú do Michaloviec aj veterány
Vo štvrtok (18. 6.) bude centrum mesta patriť 20. ročníku Zemplín veterán rallye.
Autor TASR
Michalovce 17. júna (TASR) - V Michalovciach sa v stredu začína program Dní mesta. Do nedele (21. 6.) prinesie kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Súčasťou programu bude aj deň otvorených dverí Technických a záhradníckych služieb (TaZS). Ako informovala referentka odboru komunikácie a marketingu mestského úradu Henrieta Macúrová, program sa začne podujatím Deti mestu, ktoré sa uskutoční v zrekonštruovanom amfiteátri na Hrádku.
„Počas piatich dní sa Michalovce stanú miestom, kde sa prirodzene prepojí minulosť so súčasnosťou, tradície s modernou zábavou a domáci obyvatelia s hosťami z celého regiónu,“ doplnila Macúrová.
Vo štvrtok (18. 6.) bude centrum mesta patriť 20. ročníku Zemplín veterán rallye. Návštevníci si budú môcť prezrieť historické automobily a motocykle. Pripravený bude turistický vláčik Veterán express, vystúpenia žiakov Základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici a Základnej školy Pavla Horova, ako aj koncert Mariána Čekovského s kapelou.
Festival Mihaľovski deski, ktorý sa zameriava na nárečie, regionálnu kultúru a divadlo sa začne v piatok (19. 6.). Program otvorí vyhodnotenie literárnej súťaže Slovo domova pre žiakov základných a stredných škôl. Nasledovať bude beseda s riaditeľkou Vihorlatského múzea v Humennom Zuzanou Koščovou. Popoludní sa v átriu mestského úradu predstavia mladí umelci zo ZUŠ na Štefánikovej ulici, Mládežnícka divadelná skupina zo Zborova, folklórno-divadelný súbor KĽUD Kladzany a Divadlo pri fontáne s novou hrou Bula raz jedna kraľovna.
Sobotný (20. 6.) program sa presunie aj do parku Kerta, kde sa uskutoční podujatie Retro kočíkovanie a doba minulá. Atmosféru minulých desaťročí doplní hudobno-zábavné predstavenie Staré dobré časy a vystúpenie swingového orchestra Bratia a sestry v swingu. Naplánované sú aj Špacirki po varošu, ich témou budú najstaršie michalovské ulice, o ktorých porozpráva historik Zemplínskeho múzea a kronikár mesta Martin Molnár. V areáli TaZS na Partizánskej ulici sa uskutoční deň otvorených dverí. Návštevníci budú môcť nahliadnuť do fungovania organizácie, ktorá sa stará o čistotu, verejnú zeleň a vzhľad mesta. Pripravená bude prezentácia techniky, tvorivé dielne, atrakcie pre deti, súťaže a ďalšie sprievodné aktivity.
Program vyvrcholí v nedeľu (21. 6.) športovým podujatím Olympijský pedál v areáli Základnej školy Teodora Jozefa Moussona. Malí cyklisti si v rámci projektu Slovensko v pohybe zmerajú sily vo viacerých vekových kategóriách.
„Počas piatich dní sa Michalovce stanú miestom, kde sa prirodzene prepojí minulosť so súčasnosťou, tradície s modernou zábavou a domáci obyvatelia s hosťami z celého regiónu,“ doplnila Macúrová.
Vo štvrtok (18. 6.) bude centrum mesta patriť 20. ročníku Zemplín veterán rallye. Návštevníci si budú môcť prezrieť historické automobily a motocykle. Pripravený bude turistický vláčik Veterán express, vystúpenia žiakov Základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici a Základnej školy Pavla Horova, ako aj koncert Mariána Čekovského s kapelou.
Festival Mihaľovski deski, ktorý sa zameriava na nárečie, regionálnu kultúru a divadlo sa začne v piatok (19. 6.). Program otvorí vyhodnotenie literárnej súťaže Slovo domova pre žiakov základných a stredných škôl. Nasledovať bude beseda s riaditeľkou Vihorlatského múzea v Humennom Zuzanou Koščovou. Popoludní sa v átriu mestského úradu predstavia mladí umelci zo ZUŠ na Štefánikovej ulici, Mládežnícka divadelná skupina zo Zborova, folklórno-divadelný súbor KĽUD Kladzany a Divadlo pri fontáne s novou hrou Bula raz jedna kraľovna.
Sobotný (20. 6.) program sa presunie aj do parku Kerta, kde sa uskutoční podujatie Retro kočíkovanie a doba minulá. Atmosféru minulých desaťročí doplní hudobno-zábavné predstavenie Staré dobré časy a vystúpenie swingového orchestra Bratia a sestry v swingu. Naplánované sú aj Špacirki po varošu, ich témou budú najstaršie michalovské ulice, o ktorých porozpráva historik Zemplínskeho múzea a kronikár mesta Martin Molnár. V areáli TaZS na Partizánskej ulici sa uskutoční deň otvorených dverí. Návštevníci budú môcť nahliadnuť do fungovania organizácie, ktorá sa stará o čistotu, verejnú zeleň a vzhľad mesta. Pripravená bude prezentácia techniky, tvorivé dielne, atrakcie pre deti, súťaže a ďalšie sprievodné aktivity.
Program vyvrcholí v nedeľu (21. 6.) športovým podujatím Olympijský pedál v areáli Základnej školy Teodora Jozefa Moussona. Malí cyklisti si v rámci projektu Slovensko v pohybe zmerajú sily vo viacerých vekových kategóriách.