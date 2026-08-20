< sekcia Regióny
Dni mesta Spišská Nová Ves prinesú históriu, kultúru i zábavu
Vyvrcholením bude dobový sprievod. Večer potom Radničné námestie rozozvučí Žbirka Tribute Revival / Meky stále žije a po nich Robo Opatovský.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 20. augusta (TASR) - Dni mesta Spišská Nová Ves prinesú históriu, kultúru a zábavu. Radničné námestie v piatok (21. 8.) a sobotu (22. 8.) ožije pestrým programom pre všetky vekové kategórie. Edita Gondová z tamojšieho mestského úradu informovala, že návštevníci sa môžu tešiť na historické vystúpenia, sokoliarov, šermiarov, rytierske a lovecké turnaje na koňoch, divadlá, dobový sprievod či folklór a koncerty. Súčasťou podujatia bude aj tradičný Trh ľudových remesiel.
V piatok program odštartuje o 10.00 h vystúpením Sokoliarskej skupiny sv. Bavona. „Príbeh Doroty Pulwermacherovej, ktorá sa stala obeťou strachu, klebiet a nespravodlivého súdu v časoch, keď obvinenie z bosoráctva často znamenalo rozsudok smrti, uvedie v historickom predstavení Rozsudok Divadlo teatrálnej skratky,“ uviedla Gondová. Piatkový podvečer bude patriť aj charitatívnemu spomienkovému pochodu Navždy s nami. Večer program vyvrcholí vystúpením skupiny PUĽS a koncertom Janais.
Sobotný program sa začne bábkovým divadlom Kvap a Čľup a po ňom vystúpi skupina historického šermu JAGO. Počas dňa nebudú chýbať sokoliari, ďalšie šermiarske vystúpenie či bábkové divadlo Polepetko. Popoludnie opäť ponúkne lovecký a rytiersky turnaj na koňoch a tiež druhé uvedenie historického predstavenia Rozsudok. „Vyvrcholením bude dobový sprievod. Večer potom Radničné námestie rozozvučí Žbirka Tribute Revival / Meky stále žije a po nich Robo Opatovský,“ dodala Gondová.
Na miestnu železničnú stanicu v sobotu zavíta aj parná lokomotíva „Zelený Anton“, ktorá si pripomína 90. výročie. „Mimoriadna súprava v štýle 30. rokov 20. storočia vyrazí z Vrútok o 9.00 h a do Spišskej Novej Vsi príde o 12.15 h. Späť do Vrútok odíde o 15.50 h. Mimoriadny rýchlik bude zostavený z historických osobných vozňov, pričom časť cestujúcich a vlakového personálu bude odetá do dobových kostýmov. V poradí 31. ročník Trhu ľudových remesiel ponúkne na Letnej ulici tradície aj zručnosť ľudových remeselníkov. Oba dni bude súčasťou Radničného námestia aj dobový tábor, detská dráha Cestou necestou, drevený kolotoč, Bábky v parku, prezentácia Školy umeleckého priemyslu v Košiciach a improvizácie Teátra Komika.
„V súvislosti s konaním podujatia upozorňujeme na úplnú krátkodobú uzáveru cestnej komunikácie na Letnej ulici od križovatky pri Redute po križovatku so Školskou ulicou, a to od štvrtka od 13.00 h do nedele do 12.00 h. Žiadame účastníkov cestnej premávky, aby sa počas uvedenej uzávery miestnej komunikácie riadili aktuálnym dopravným značením,“ uzatvára Gondová.
V piatok program odštartuje o 10.00 h vystúpením Sokoliarskej skupiny sv. Bavona. „Príbeh Doroty Pulwermacherovej, ktorá sa stala obeťou strachu, klebiet a nespravodlivého súdu v časoch, keď obvinenie z bosoráctva často znamenalo rozsudok smrti, uvedie v historickom predstavení Rozsudok Divadlo teatrálnej skratky,“ uviedla Gondová. Piatkový podvečer bude patriť aj charitatívnemu spomienkovému pochodu Navždy s nami. Večer program vyvrcholí vystúpením skupiny PUĽS a koncertom Janais.
Sobotný program sa začne bábkovým divadlom Kvap a Čľup a po ňom vystúpi skupina historického šermu JAGO. Počas dňa nebudú chýbať sokoliari, ďalšie šermiarske vystúpenie či bábkové divadlo Polepetko. Popoludnie opäť ponúkne lovecký a rytiersky turnaj na koňoch a tiež druhé uvedenie historického predstavenia Rozsudok. „Vyvrcholením bude dobový sprievod. Večer potom Radničné námestie rozozvučí Žbirka Tribute Revival / Meky stále žije a po nich Robo Opatovský,“ dodala Gondová.
Na miestnu železničnú stanicu v sobotu zavíta aj parná lokomotíva „Zelený Anton“, ktorá si pripomína 90. výročie. „Mimoriadna súprava v štýle 30. rokov 20. storočia vyrazí z Vrútok o 9.00 h a do Spišskej Novej Vsi príde o 12.15 h. Späť do Vrútok odíde o 15.50 h. Mimoriadny rýchlik bude zostavený z historických osobných vozňov, pričom časť cestujúcich a vlakového personálu bude odetá do dobových kostýmov. V poradí 31. ročník Trhu ľudových remesiel ponúkne na Letnej ulici tradície aj zručnosť ľudových remeselníkov. Oba dni bude súčasťou Radničného námestia aj dobový tábor, detská dráha Cestou necestou, drevený kolotoč, Bábky v parku, prezentácia Školy umeleckého priemyslu v Košiciach a improvizácie Teátra Komika.
„V súvislosti s konaním podujatia upozorňujeme na úplnú krátkodobú uzáveru cestnej komunikácie na Letnej ulici od križovatky pri Redute po križovatku so Školskou ulicou, a to od štvrtka od 13.00 h do nedele do 12.00 h. Žiadame účastníkov cestnej premávky, aby sa počas uvedenej uzávery miestnej komunikácie riadili aktuálnym dopravným značením,“ uzatvára Gondová.