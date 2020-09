Dni mesta Poltár tento rok pre nový koronavírus nebudú

Poltár 14. septembra - (TASR) – Spoločenské podujatie Dni mesta Poltár, ktoré sa malo uskutočniť od 18. do 20. septembra, tento rok nebude. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke s tým, že dôvodom je šírenie nového koronavírusu.



Víkendovú akciu s témou tradície tehliarstva a hrnčiarstva organizátori zrušili pre aktuálnu epidemiologickú situácii a nárast počtu nakazených. Dôvodom je aj riziko, ktoré so sebou prináša stretnutie obyvateľov rôznych vekových skupín. „Aj keď Banskobystrický kraj momentálne nepatrí k najrizikovejším, predpokladáme na podujatí zvýšenú kumuláciu osôb. Nie je vylúčené, že by do mesta prišli aj ľudia z rizikových krajov, okresov a obcí,“ uvádza samospráva.



Bez tradičného jesenného jarmoku, ktorý sa mal uskutočniť od 18. do 19. septembra, ostanú tento rok aj Zvolenčania. Mesto Zvolen, ktoré jarmok organizuje, sa rozhodlo podujatie zrušiť pre aktuálne opatrenia, ktoré prijal hlavný hygienik SR v snahe zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19. Akcia, ktorej je vo Zvolene tradične vyhradený jeden septembrový víkend, sa neskutoční aj pre rešpektovanie odporúčania krízového štábu mesta.