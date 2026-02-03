Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dni mesta v Rožňave prinesú kultúrne i športové podujatia

Na snímke východná časť Námestia baníkov v Rožňave. Foto: EASYFOTO TASR - Branislav Caban

Hlavný program slávnostní sa v Rožňave začne v stredu (4. 2.) v priestoroch historickej radnice.

Rožňava 3. februára (TASR) - V Rožňave sa v utorok začínajú dni mesta, ktoré v nasledujúcich dňoch prinesú slávnostné, kultúrne, športové i vzdelávacie podujatia. Oslavy pripomínajúce 735. výročie prvej písomnej zmienky o meste Rožňava odštartujú sprievodnými aktivitami pre žiakov. Samospráva o tom informovala na svojej webovej stránke.

V rámci dní mesta sa v utorok v spoločenskej sále mestského úradu uskutoční miestopisná súťaž žiakov základných a stredných škôl. V galérii v radnici zas popoludní predstavia výstavu výtvarných prác s názvom Môj olympijský sen.

Hlavný program slávnostní sa v Rožňave začne v stredu (4. 2.) v priestoroch historickej radnice. „Dopoludnia sa uskutoční ocenenie rožňavských bezpríspevkových darcov krvi za rok 2025. Popoludní bude nasledovať slávnostné stretnutie s Rožňavským mládežníckym parlamentom, zamerané na podporu aktívnej participácie mladých ľudí na živote mesta,“ priblížila samospráva. V rámci sprievodných aktivít je pripravený napríklad scénický program folklórnej skupiny Hôra z Rejdovej v Gemerskom osvetovom stredisku.

Vo štvrtok (5. 2.) je na programe slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, počas ktorého budú udelené najvyššie mestské ocenenia. Na zimnom štadióne sa zas uskutoční hokejový turnaj žiakov základných škôl. V piatok (6. 2.) slávnosti ponúknu odbornú konferenciu zameranú na banícku minulosť Rožňavy, pripravený je aj koncert hudobnej skupiny miestnej základnej umeleckej školy a večerný hudobný program.

Dni mesta sa v Rožňave konajú vždy začiatkom februára pri príležitosti výročia prvej písomnej zmienky o meste. Tou je listina kráľa Ondreja III. z 3. februára 1291, ktorá je uložená v archíve rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva Rožňava.
