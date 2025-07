Dni mesta v Snine prinesú šesť dní programu pre všetky generácie

Snina 8. júla (TASR) - V Snine sa v utorok začínajú Dni mesta. Šesťdňové podujatie s podtitulom „6 dní - 6 tvárí mesta“ ponúkne obyvateľom i návštevníkom program od kultúry cez šport až po komunitné aktivity. Ako uvádza mesto na webovej stránke, cieľom dní mesta je prepojiť generácie od najmladších cez generáciu Z až po seniorov.



„Predpoveď počasia na nasledujúce dni zatiaľ nevyzerá priaznivo, a preto sme pre vás pripravili aj alternatívny program či presun do náhradných priestorov,“ doplnili s tým, že o zmenách v programe budú informovať na sociálnej sieti.



V utorok sa program uskutoční v Sninskom kaštieli, kde bude vernisáž výstavy Kabinet kuriozít výtvarníka Tomáša Pichu. Následne sa otvorí letná terasa Čajka, vystúpi duo Nicky a Patrik a barmanská show.



V stredu (9. 7.) bude program venovaný mladým. Mládežnícky parlament pripravil podujatia na nádvorí Sninského kaštieľa. V programe je piknik mladých talentov, prednáška Skincare pre mladých, vystúpenia spevákov a skupín a letné kino.



Tretí deň bude patriť pohybu, športu a aktívnemu oddychu pre všetky vekové kategórie. Plánované sú terapeutické cvičenia, zdravotné poradenstvo, aj futbalový turnaj o Pohár primátora mesta Snina. Prezentovať sa budú aj miestne športové kluby - taekwondo, tenisový, bežecký, hokejový, šermiarsky, zápasnícky a futbalový klub.



Piatok (11. 7.) prinesie program pre seniorov. Pripravené budú tvorivé dielne pre seniorov, razenie pamätného žetónu a komentovaná prechádzka historickým parkom. Vystúpia Folklórny súbor Šiňava a mažoretky Maršálky. Program zakončí skupina Sám Sebou a dídžej Peťo. Počas celého dňa budú k dispozícii atrakcie pre deti aj dospelých, ako jumping, aquazorbing, skákacie hrady. Piaty deň, sobota (12. 7.), bude patriť koncertom. Vyvrcholením večera budú vystúpenia kapiel Nocadeň a No Name.



V nedeľu (13. 7.) sa podujatie uskutoční na ihrisku pri historickom parku. Program sa začne o 10.30 h slávnostnou omšou, po ktorej vystúpi Tanečný orchester mesta Snina - Melodych. Pokračovať bude programom pre deti.