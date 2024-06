Dni mesta vo Svidníku ponúknu program pre všetky vekové kategórie

Svidník 16. júna (TASR) - Dni mesta Svidník ponúknu bohatý program pre všetky vekové kategórie. Od piatka (28. 6.) do nedele (30. 6.) sa v centre mesta predstaví množstvo kapiel a na programe sú i športové a spoločenské akcie. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Kristína Tchirová.



"Mesto Svidník má byť miestom pre všetkých občanov a najvýstižnejšie sa zosobňuje tento slogan v dňoch mesta. Považujem za dôležité, ale aj krásne, že sa v centre mesta počas troch dní stretnú ľudia rôzneho veku, rodáci, ktorí prichádzajú na dovolenky, návštevníci z celého Slovenska a tiež turisti. Mojím prianím je ľudí spájať a koncerty so sprievodnými akciami sú na to ideálne," uviedla primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová.



Ako povedala Tchirová, dni mesta vyvrcholia spomenutým víkendom, ale predchádza im séria podujatí. V pondelok (24. 6.) a v stredu (26. 6.) sa na hematologicko-transfúziologickom pracovisku vo svidníckej nemocnici organizuje už tradičná Primátorská kvapka krvi. V stredu podvečer je na programe koncert speváčky Janais v átriu Slovenského národného múzea - Múzea ukrajinskej kultúry. Vo štvrtok (27. 6.) na pešej zóne organizuje Podduklianska knižnica Leto s knihou a večer opäť v átriu bude pre menších Divadielko v záhrade.



"V piatok (28. 6.) večer bude otvárať dni mesta slávnostný sprievod a začne hlavný koncert. V sobotu (29. 6.) sa celé mesto premení na športovisko. Od rána bude prebiehať florbalový turnaj na pešej zóne, neďaleko pri Základnej škole Alexandra Pavloviča Dukelský pohár. V celom meste bude prebiehať akcia Slovenského Červeného kríža," priblížila Tchirová s tým, že v centre mesta bude prehliadka vozidiel.



"Program je produkčne vyskladaný ako oslava mesta pre všetkých. Kým v piatok je koncert ladený od popu po tvrdší rock, v sobotu večer je viac ľudovej hudby a ľahkej popovej hudby. Nedeľa prinesie potešenie detskému divákovi a tiež viac ľudovej hudby. Večer ukončíme premietaním pod holým nebom," povedala hovorkyňa mesta.



Od piatka do nedele vystúpia hudobníci Igor Kucer, Dominika Mirgová, Katarína Knechtová, Zoči Voči, Iné Kafe, Cimbalová hudba Primáš, Elán Tribute Revival, Meadow, Usmievanka, Detský folklórny súbor Makovička a Revial.