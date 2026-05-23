< sekcia Regióny
Dni mesta vo Zvolene prinesú koncerty, jarmok i podujatia na zámku
Mesto pripomína, že v rámci Dní mesta sa spojili so Zvolenským zámkom, Lesníckym a drevárskym múzeom a Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra.
Autor TASR
Zvolen 23. mája (TASR) - Koncerty hudobných skupín, sprievodné podujatia o histórii i diskotéka pod holým nebom budú súčasťou júnového podujatia Dni mesta Zvolen 2026. TASR o tom informoval Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta s tým, že podujatie sa uskutoční 18. až 20. júna na námestí.
Dodal, že pod Pustým hradom si ním pripomenú 500. výročie bitky pri Moháči, po ktorej sa Zvolen premenil na ochrannú baštu banských miest proti postupujúcim osmanským vojskám. Vrcholom programu bude podľa samosprávy koncert škótskej skupiny Nazareth. Vystúpi 18. júna o 19.00 h na Námestí SNP. Hlavné pódium však bude počas podujatia patriť aj ďalším hudobníkom zo Slovenska. Na ňom si pripomenú aj 100. výročie zvolenskej strednej zdravotnej školy. Pri tejto príležitosti predstavia prvú knižnú publikáciu o jej histórii. Odhalením pamätnej dlaždice na chodníku slávy pred divadlom zas mestské zastupiteľstvo vyjadrí úctu športovcovi Jánovi Hazuchovi.
Mesto pripomína, že v rámci Dní mesta sa spojili so Zvolenským zámkom, Lesníckym a drevárskym múzeom a Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra. V historických priestoroch zámku uvidia ľudia viac ako 200 zriedkavo vystavovaných exponátov, a to od dobových zbraní a umeleckých remesiel až po repliku uhorskej kráľovskej koruny. Súčasťou bude veľké dobíjanie hradieb ako rekonštrukcia historických udalostí či remeselný jarmok.
Domanov park pri bašte ožije vďaka Lesníckemu a drevárskemu múzeu programom. Lukostrelci predvedú historické zbrane a odevy. Návštevníci si môžu vyskúšať lukostreľbu či dobové kostýmy. Program doplní prezentácia historických zbraní z depozitára múzea.
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra ponúkne rytierske príbehy plné hier a dobrodružstiev vo svojej letnej čitárni, ale aj priamo na námestí. Informácie o programe Dní mesta, ale aj možnostiach parkovania či dopravných obmedzeniach sa záujemcovia dozvedia na webstránke Dní mesta Zvolena.
Dodal, že pod Pustým hradom si ním pripomenú 500. výročie bitky pri Moháči, po ktorej sa Zvolen premenil na ochrannú baštu banských miest proti postupujúcim osmanským vojskám. Vrcholom programu bude podľa samosprávy koncert škótskej skupiny Nazareth. Vystúpi 18. júna o 19.00 h na Námestí SNP. Hlavné pódium však bude počas podujatia patriť aj ďalším hudobníkom zo Slovenska. Na ňom si pripomenú aj 100. výročie zvolenskej strednej zdravotnej školy. Pri tejto príležitosti predstavia prvú knižnú publikáciu o jej histórii. Odhalením pamätnej dlaždice na chodníku slávy pred divadlom zas mestské zastupiteľstvo vyjadrí úctu športovcovi Jánovi Hazuchovi.
Mesto pripomína, že v rámci Dní mesta sa spojili so Zvolenským zámkom, Lesníckym a drevárskym múzeom a Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra. V historických priestoroch zámku uvidia ľudia viac ako 200 zriedkavo vystavovaných exponátov, a to od dobových zbraní a umeleckých remesiel až po repliku uhorskej kráľovskej koruny. Súčasťou bude veľké dobíjanie hradieb ako rekonštrukcia historických udalostí či remeselný jarmok.
Domanov park pri bašte ožije vďaka Lesníckemu a drevárskemu múzeu programom. Lukostrelci predvedú historické zbrane a odevy. Návštevníci si môžu vyskúšať lukostreľbu či dobové kostýmy. Program doplní prezentácia historických zbraní z depozitára múzea.
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra ponúkne rytierske príbehy plné hier a dobrodružstiev vo svojej letnej čitárni, ale aj priamo na námestí. Informácie o programe Dní mesta, ale aj možnostiach parkovania či dopravných obmedzeniach sa záujemcovia dozvedia na webstránke Dní mesta Zvolena.