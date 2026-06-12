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Dni mesta Vranov nad Topľou ponúknu hudbu, šport aj tradície
Súčasťou programu budú aj vystúpenia folklórnych súborov, program pre deti, sprievodné aktivity a ďalšie podujatia pre deti i dospelých.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 12. júna (TASR) - Hudobný, kultúrny, športový i sprievodný program pre všetky vekové kategórie ponúknu Dni mesta Vranov nad Topľou, ktoré sa konajú od piatka do nedele (14. 6.). Mesto ich organizuje v spolupráci s mestským domom kultúry, mestským športovým klubom a Nadáciou Respect.
Počas víkendu sa centrum mesta a ďalšie miesta podujatia premenia na priestor spoločných stretnutí, koncertov, tradícií a športových aktivít. Súčasťou programu budú furmanské preteky pri priemyselnom parku, ktoré prinesú ukážky furmanského umenia, sily koní a tradičných zručností.
Program ponúkne aj Vranovské zborové slávnosti vrátane slávnostného galakoncertu v Gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove nad Topľou. Športovou súčasťou osláv bude Vranovská desiatka určená pre profesionálnych i rekreačných bežcov.
Na hlavnom pódiu vystúpia Elizabeth, Štefan Štec, Helenine oči, DJ Mark Dann, Exotic, Samo Tomeček & Milujem Slovensko Band, Modus a PIL C.
Súčasťou programu budú aj vystúpenia folklórnych súborov, program pre deti, sprievodné aktivity a ďalšie podujatia pre deti i dospelých.
Počas víkendu sa centrum mesta a ďalšie miesta podujatia premenia na priestor spoločných stretnutí, koncertov, tradícií a športových aktivít. Súčasťou programu budú furmanské preteky pri priemyselnom parku, ktoré prinesú ukážky furmanského umenia, sily koní a tradičných zručností.
Program ponúkne aj Vranovské zborové slávnosti vrátane slávnostného galakoncertu v Gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove nad Topľou. Športovou súčasťou osláv bude Vranovská desiatka určená pre profesionálnych i rekreačných bežcov.
Na hlavnom pódiu vystúpia Elizabeth, Štefan Štec, Helenine oči, DJ Mark Dann, Exotic, Samo Tomeček & Milujem Slovensko Band, Modus a PIL C.
Súčasťou programu budú aj vystúpenia folklórnych súborov, program pre deti, sprievodné aktivity a ďalšie podujatia pre deti i dospelých.