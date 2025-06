Dni mestskej kultúry v Banskej Bystrici prinesú i plameňovú šou

Banská Bystrica 19. júna (TASR) - V Banskej Bystrici sa v piatok (20. 6.) začínajú Dni mestskej kultúry, ktoré sa tento rok konajú v znamení 770. výročia udelenia mestských privilégií. Dvojdňový festival prinesie do ulíc mesta vyše 50 programov, netradičné inštalácie historických objektov, plameňovú šou poukazujúcu na niekdajšie ničivé požiare a množstvo ďalších aktivít. Na štvrtkovom brífingu o tom informoval primátor mesta Ján Nosko.



Dni mestskej kultúry, ktoré sú tento rok späté s okrúhlym výročím udelenia mestských privilégií a vznikom Banskej Bystrice, pripravila samospráva vo forme moderného dvojdňového happeningu. „Oslovili sme viac ako 30 partnerov zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry v rámci mesta. Inovatívny a nadčasový prístup spočíva aj v tom, že podujatia budú v 50 lokalitách,“ skonštatoval Nosko. Ako dodal, akýmsi symbolom osláv bude aj zvon Generál, ktorý sa nachádza v Petermanovej veži a zvoní len dvakrát do roka. Jeden z najťažších zvonov na Slovensku rozozvučí Banskú Bystrici v piatok o 15.30 h.



Dvojdňový festival okrem množstva programov prinesie Banskobystričanom a návštevníkom mesta aj netradičné pohľady, ktoré doposiaľ nemali možnosť vidieť. Ich súčasťou budú aj industriálne inštalácie replík historických objektov. „Kedysi exitovalo päť brán, ktorými sa dalo vstupovať do mesta. Hradby a jednotlivé brány boli búrané pred vyše 100 rokmi. Preto sme sa rozhodli priblížiť jednu z najznámejších, a to je Lazovná brána. Pôvodne bola vysoká až 18 metrov, my sme urobili repliku, ktorá je vysoká desať metrov,“ priblížil vedúci oddelenia cestovného ruchu mesta Tomáš Pastorok.



Industriálna inštalácia priblíži verejnosti aj pohľad na niekdajší hradobný múr v areáli mestského hradu, ktorý bol v minulosti vysoký desať metrov. Lešenie v pôvodnej výške hradobných múrov bude prístupné pri Petermanovej veži, do ktorej budú môcť návštevníci aj vstúpiť. V priestoroch veže budú prezentované plány samosprávy na obnovu pamiatky a jej kompletné sprístupnenie. Netradičné pohľady na historické centrum mesta ponúkne aj vežička v budove Stredoslovenskej galérie či balkón Matejovho domu.



Dni mestskej kultúry prinesú aj plameňovú šou v centrálnej fontáne na Námestí SNP, kde bude umiestnené pódium pre piatkové koncerty skupín Škridle a Heľenine oči. V sobotu (21. 6.) sa tam bude konať hudobná produkcia od hudobníka a umelca Mateja Piscu. „Plamene budú dookola aj na vrchu fontány, čím odkazujeme na niekoľko veľkých požiarov, ktoré Banská Bystrica zažila,“ uviedol Oliver Kuklovský z kultúrneho centra Robotnícky dom.



V rámci programu pri fontáne na banskobystrickom námestí sa samospráva rozhodla vyskúšať aj moderné technológie vo forme umelej inteligencie, ktorá bude program pri fontáne moderovať. „Ide o veľmi jednoduché využitie, keď sme jednu kolegyňu a moderátorku požiadali, aby nám poskytla svoju hlasovú vzorku. Hneď na začiatku, keď pôjdu prvé vety, bude oznámené, že týmto večerom vás bude sprevádzať umelá inteligencia,“ vysvetlil Kuklovský.



Súčasťou Dní mestskej kultúry v Banskej Bystrici bude tiež výstava nezrealizovaných architektonických modelov z 80. a 90. rokov 20. storočia v Centre nezávislej kultúry Záhrada. V rôznych lokalitách budú pre deti pripravené aktivity z diele Vedeckej hračky, kultúrny program sa bude konať aj na Starej tržnici, v rôznych inštitúciách a múzeách či v linke MHD č. 1. Kompletný program dvojdňového festivalu je dostupný na webovej stránke mesta.