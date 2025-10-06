< sekcia Regióny
Dni nemčiny sa začínajú v Košiciach, budú aj v B. Bystrici a Trnave
Na programe sú prednášky a workshopy pre učiteľov a študentov nemčiny, networking, ale aj diskusie so zástupcami nemeckých firiem na Slovensku.
TASR
Košice 6. októbra (TASR) - Podporiť učenie nemčiny inovatívnym spôsobom je cieľom podujatia Dni nemčiny, ktoré sa v pondelok a utorok (7. 10.) koná v Košiciach. Pokračovať bude následne v dňoch 20. a 21. októbra v Banskej Bystrici a 3. a 4. novembra v Trnave. Hlavnou témou je praktické využitie umelej inteligencie vo vyučovaní nemeckého jazyka. TASR o tom informovala Andrea Kocianová z Goetheho inštitútu v Bratislave.
Na programe sú prednášky a workshopy pre učiteľov a študentov nemčiny, networking, ale aj diskusie so zástupcami nemeckých firiem na Slovensku. „Dni nemčiny pripravuje Goethe-Institut v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia. Partnermi sú univerzity v Košiciach, Banskej Bystrici a Trnave, nemecké veľvyslanectvo v Bratislave, Spoločnosť učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska a Centrála pre zahraničné školstvo,“ uviedla Kocianová.
Podujatie v Košiciach sa začína v pondelok o 18.00 h v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice stretnutím s Andrejom Zahorákom, ktorý je autorom najnovšieho prekladu Smrti v Benátkach. Informoval o tom za Filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Marián Gladiš.
Hlavný program je naplánovaný na utorok. Učitelia sa budú môcť vzdelávať na workshopoch, ktorých nosnou témou bude umelá inteligencia a využívanie digitálnych nástrojov. Budú ich viesť slavista, filozof a učiteľ nemčiny ako cudzieho jazyka Yannick Baumann, lektorka nemeckého jazyka Monika Rybáriková a germanistka Michaela Kováčová z Katedry germanistiky FF UPJŠ. „Žiaci dostanú príležitosť vyskúšať si escape room alebo zažiť geocaching po stopách nemeckej a rakúskej kultúry v Košiciach,“ priblížil Gladiš. Soňa Hancinová žiakom prezradí, ako funguje projektový manažment v nemeckých firmách, Ján Jambor im zasa pomôže prehĺbiť si vedomosti z gramatiky netradičnou formou.
Hlavným partnerom projektu Dni nemčiny 2025 v Košiciach je Katedra germanistiky FF UPJŠ.
