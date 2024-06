Dni Považskej Bystrice ponúknu kultúru, súťaže i oceňovanie osobností

Považská Bystrica 13. júna (TASR) - Pestrý kultúrny program, oceňovanie žiakov i osobností mesta a súťaže a športové aktivity pre deti ponúknu tohtoročné Dni mesta Považská Bystrica (14. - 15. 6.). Informovala o tom hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková.



"Piatkové dopoludnie pred mestským úradom bude patriť škôlkarom a folklórnemu programu Vitaj leto, letečko. Popoludňajší program odštartujú od 17.00 h detský folklórny súbor Bystrinka a folklórny súbor Bystričan. Folkloristov vystrieda Gizka Oňová so zoskupením Trepethe, koncert Beáty Dubasovej a bodku za piatkovým programom dá Queen Mania," informovala hovorkyňa.



V piatok napoludnie odovzdá vo veľkej zasadačke mestského úradu primátor Karol Janas ďakovné listy úspešným žiakom, študentom a kolektívom zo základných a základných umeleckých škôl, od 15.00 h je v dome kultúry na programe oceňovanie osobností. Tento rok udelia jednu cena primátora mesta Považská Bystrica a deväť verejných uznaní.



Sobotný program sa začne o 15.00 h pred radnicou. Vystúpia v ňom žiaci základnej umeleckej školy a centra voľného času. Po nich sa diváci môžu tešiť na akustické zoskupenie Guitarritos, tanečníkov z Phantoms Crew, vokálnu skupinu AcaPeople a záver dní mesta bude patriť Mariánovi Čekovskému a Barbore Piešovej.



"V nedeľu (16. 6.) je pre ľudí pripravená komentovaná cyklojazda údolím Domanižanky do Kvašova so začiatkom pri soche Kronerovcov na sídlisku Lány o 14.00 h," doplnila Pagáč Kováčiková.